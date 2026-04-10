Esta primera frase de Sánchez en su visita al Museo del Videojuego provoca risas: el momento lleva ya más de 2.000 'me gusta'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó este jueves un nuevo episodio de su renovada estrategia de comunicación política al sorprender a absolutamente todo el mundo con su visita al OXO Museo del Videojuego de Madrid dejando fotos y momentos para la posteridad.

El jefe del Ejecutivo compartió un vídeo resumen de su visita en su perfil de TikTok y la primera frase del mismo ha tenido un gran éxito (junto al resto de la publicación) en la plataforma de X, la Twitter de toda la vida.

Montado en un coche del videojuego Mario Kart, pero realizado con piezas de Lego y manteniendo todos los detalles del juego, incluso con la guinda del plátano que se lanzan como objeto, Sánchez preguntó entre risas que dónde estaba la marcha.

Ese instante fue destacado por la cuenta de X Mr Handsome (@pdrsnche) consiguiendo en pocas horas más de 2.000 me gusta y 60.000 reproducciones. Además, después reconoció que al Pac-Man jugaba todo el mundo y que sí que había montado Lego, aunque de forma principiante.

En el resto del vídeo se explica el motivo del nombre del museo, así como se cuenta que hay videojuegos accesibles en los que "una persona con algún tipo de discapacidad lo pueden utilizar porque han considerado esa accesibilidad desde el diseño, entonces todos los futuros creadores y creadoras la tienen que integrar desde la propia concepción del videojuego".

"España es ya una potencia mundial en este sector"

En su cuenta oficial de X, Pedro Sánchez también compartió fotografías de su visita con una reflexión sobre el sector del videojuego. "España es ya una potencia mundial en este sector", señaló el presidente del Gobierno.

"Contamos con más de 815 estudios y 11.000 profesionales que desarrollan un talento reconocido en todo el mundo", detalló Sánchez, quien además anunció su intención de "seguir impulsando esta industria estratégica" con el objetivo de que España "consolide su posición de liderazgo".