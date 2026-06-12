La queja de Arturo Pérez- Reverte por lo que se encuentra en el baño de un hotel
"No somos más gilipollas porque no podemos".
El escritor Arturo Pérez-Reverte ha dejado una curiosa reflexión en su cuenta de X tras usar el inodoro de un hotel. En un mensaje que acumula más de 3.000 'me gusta', el autor de obras como Alatriste asegura que "no somos más gilipollas porque no podemos".
"¿Ustedes creen que es normal que para usar un inodoro en un hotel de ahora haya que descifrar antes esta Piedra de Rosetta?", se pregunta Pérez-Reverte, que adjunta dos fotos de la tapa de un váter, donde se pueden ver una gran etiqueta con letra pequeña.
El inodoro en cuestión parece muy moderno, con un sistema automático de descarga y de limpieza. La s instrucciones, no obstante, parecen poco claras; de ahí la indignación del escritor.
Un usuario que ha respondido al mensaje señala que tras leer las instrucciones, "lo único que tiene que hacer es cargar, mear y presionar el botón para que las deposiciones se vayan...".
Para otro seguidor de Pérez-Reverte, este tipo de váteres se ven cada vez más porque "el marketing domina el mundo". Y otro, con mucho humor, señala que "como se equivoque de botón y se acerque a volver a leer descubre lavado de cara con efecto hidroplas".
Así son los inodoros automáticos
Un inodoro automático es un tipo de sanitario moderno que incorpora tecnología avanzada para mejorar la higiene y la comodidad del usuario. Este modelo utiliza sensores y sistemas electrónicos que permiten realizar varias funciones sin necesidad de contacto físico.
Estos inodoros suelen contar con sensores de proximidad que detectan cuándo una persona se acerca o se aleja. Gracias a esto, pueden abrir o cerrar la tapa automáticamente y activar la descarga de agua una vez que el usuario ha terminado.
Además, muchos modelos incluyen funciones adicionales como un sistema de limpieza con agua similar al bidé, en el que se puede ajustar la temperatura y la presión del chorro.