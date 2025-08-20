Llamazares utiliza las propias palabras del 'número 2' de Moreno y lo desmonta en cinco más

El excoordinador federal de IU Gaspar Llamazares; y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

Gaspar Llamazares, el exlíder de Izquierda Unida, ha entrado al debate sobre la gestión de la oleada de incendios forestales que asola desde hace varias semanas a España. Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X en la que ha comentado las declaraciones de un alto cargo de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Se trata del 'número 2' de Moreno, su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien en el artículo al que ha respondido el excoordinador federal de IU denuncia "falta de previsión" y carga contra el Gobierno central acusándole de haber "estado a la altura".

En dichas declaraciones, Sanz también sostiene que "sabemos que los incendios se apagan en el monte, pero también se tienen que apagar con planificación, con prevención y con reacción, algo que en este caso, desde luego todo el mundo coincide, ha venido tarde por parte del Gobierno del señor Sánchez".

La respuesta de Llamazares

Así, Llamazares ha recogido el titular y dejado un breve comentario, pero cargado de ironía. A El 'número dos' de Moreno denuncia "falta de previsión" del Gobierno con los incendios: "No ha estado a la altura", el político de IU ha sugerido que "se refiere al suyo [al Gobierno de la Junta andaluza], supongo".

