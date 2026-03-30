Lo que Esperanza Aguirre dice sobre Rajoy y Vox no gustará nada al expresidente del Gobierno

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha intervenido este lunes en el programa de Cuatro En boca de todos, donde ha acusado a Mariano Rajoy de la aparición y el posterior auge de Vox.

La que fuera una de las grandes lideres del PP ha asegurado que el partido de Santiago Abascal "existe porque Rajoy incumplió nuestro programa entero". Una afirmación que ha sorprendido a todos los colaboradores del programa.

Previamente, Esperanza Aguirre había dejado claro que tiene "una relación personal muy buena con Rajoy a pesar del artículo que salió", y que "es de las personas más simpáticas y agradables para ir a comer, cenar o lo que sea".

No obstante, la ex presidenta madrileña parece estar muy lejos del ex presidente del Gobierno en términos ideológicos. "Políticamente le reprocho es que incumplió todo nuestro programa electoral, con el que conseguimos 186 escaños", ha señalado.

"Quería evitar a los 'hombres de negro'

"Íbamos a bajar los impuestos y los subieron, íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos", ha recordado en relación a lo que el PP prometió antes de que Mariano Rajoy fuera investido presidente del Gobierno.

En esta línea, Esperanza Aguirre ha desvelado lo que más le molestó durante su gobierno: "Lo más grave fue que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó en la Comisión del Congreso un acuerdo para impedir que los políticos eligieran a los jueces, y se lo hicieron retirar a pesar de que había sido aprobado".

Asimismo, ha opinado sobre las consecuencias que tuvo la forma de gobernar de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018: "Como no cumplimos nada, Mariano, en mi opinión, quería evitar que entraran en España los ‘hombres de negro’.

El resultado, según Esperanza Aguirre, fue "que en los países donde sí aplicaron políticas de austeridad, como Portugal, Italia o Grecia, están mucho mejor que nosotros, porque los recortes no se los achacaron a sus gobiernos, sino a la Unión Europea, que quería poner orden".