Mario Vaquerizo habla así de sincero del papa León XIV después de haber podido conocerlo

El cantante Mario Vaquerizo ha podido conocer al papa León XIV durante su visita a Madrid y del encuentro que tuvo con el pontífice ha hablado en la entrevista que concedió este lunes en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos al que fue invitado para repasar su gira con Nancys Rubias.

Nada más empezar, el conductor del espacio de Atresmedia le dijo que había estado con el papa León XIV. "He estado con él y he sido bendecido por el Santo Padre. Lo vi de cerca, gracias a la organización, que estuvo muy bien", comenzó diciendo.

"Además, era la primera vez que me invitan como representante de la cultura. La Iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy, cultura del entretenimiento. Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo, en serio", prosiguió diciendo.

Vaquerizo aprovechó para dar su opinión: "Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese señor y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario. En estos momentos tan crispados en los que estamos tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Es un poquito lo que quiere decir ese papa que al fin y al cabo es la doctrina cristiana que tenemos que seguir todos".

El artista también contó que le tocó, le dio con la mano y le miró a los ojos. "Estoy bendecido por el santísimo padre, las vibraciones se pasan así", finalizó Vaquerizo, antes de hablar del viaje a México que había hecho para acompañar a la presentación del disco de Fangoria en el país.

Finalmente, las hormigas también le preguntan a Vaquerizo sobre si él llevaba los ojos pintados durante su encuentro con León XIV, algo que confirmó. "Sí, claro que sí. Yo bajé del avión, me fui a Vicálvaro porque no podía pasar al centro de Madrid, porque estaba colapsado por la misa y ahí viven mis padres. Entonces, había quedado con con mi maquillador y mi peluquero, me hicieron el cardado, pero yo no quería llevarlo. Entonces, para una recepción solo ojos pintados porque el maquillaje no es incompatible con la religión, la fe y el respeto".