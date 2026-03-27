Pedro Ruiz dice qué opina de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, pero luego saca un matiz por su "jefe"

El presentador de televisión y cómico Pedro Ruiz ha hablado sobre el nombramiento de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, como nuevo vicepresidente primero del Gobierno, en sustitución de María Jesús Montero, quien encabezará al PSOE en Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Hoy Cuerpo ha jurado su cargo ante el rey Felipe VI, junto a Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda. "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Gobierno", ha pronunciado este miércoles.

Se ha hablado mucho estos días sobre su figura, por un lado, muchos están encantados de que haya sido ascendido, mientras que el PP alega que su principal mérito es "enfrentarse a los ministros de Sumar" y que, además, va a tener "difícil" igualar en "ineficacia" a María Jesús Montero: "Pero desgraciadamente ya sabemos que con el Gobierno de Sánchez todo es posible".

El matiz de Pedro Ruiz

En ese sentido, el cómico Ruiz, que siempre está al pie de la actualidad dando libremente su opinión, siempre desde el respeto, ha comentado qué le parece Cuerpo. "Es un hombre amable. Parece cercano y sencillo. También preparado", ha escrito en la red social de Elon Musk.

Sus sensaciones siempre han sido que su designación ya estaba "anunciada". Además, ha dado un matiz a cuenta del "jefe", Pedro Sánchez: "Aunque le convenga al jefe, la percepción general es favorable". Y por ello las reacciones han surgido al instante con opiniones de todo tipo: "Si trabaja con Sánchez jamás le votaría, pero de todos, parece el más cuerdo".

"Pareciera un caballero inglés, muy preparado y brillante...", ha opinado el usuario @Jose_L_Fabra. Por otro lado, para la usuaria @XiomaraDarias, Carlos Cuerpo "será el sucesor de Sánchez" en algún momento.

Montero le elogia

Durante el traspaso de carteras, Montero ha elogiado a Cuerpo. De el tiene la "más absoluta confianza" y le ha descrito como una persona "perfectamente preparada" para el puesto en la vicepresidencia. A pesar de los momentos tan completos, le ha agradecido que se haya querido "complicar la vida".