Muchos ponen el ojo en el cuadro que aparece justo detrás de Pedro Sánchez en su despacho

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@sanchezcastejon) no para hacer la recomendación semanal de un libro, una película o una canción, sino que su intención ha sido enseñar a sus seguidores, que son más de 720.000, cómo se prepara una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

"Nosotros no elegimos las crisis, pero sí cómo respondemos a ellas. Protegiendo a la gente", ha descrito Sánchez. Comienza advirtiendo que quiere enseñar algo que "casi nunca se ve" y que él, precisamente, se prepara "bastante" las intervenciones junto con el resto del equipo del gabinete de prensa.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales como X, la de Elon Musk, han puesto el ojo en el cuadro que decora una de las mesas de su despacho por la llamativa imagen que representa. En el vídeo no se ve bien, pero ya han descifrado de qué se trata y tiene mucha miga.

El cuadro que no pasa desapercibido

La ilustración que tiene como decoración consta de cuatro viñetas en las que, supuestamente, aparece él tumbado en el suelo, como si hubiera sido derrotado por alguien, haciendo una metáfora de las crisis a las que se ha tenido que enfrentar durante su mandato, como la pandemia del COVID-19, la DANA de Valencia, la guerra en Ucrania, en el Líbano o en Irán.

En las siguientes tres imágenes, la figura de Sánchez se levanta y se ilustra un texto: "Sep, así es, lo va a volver a hacer... :)". La última imagen es su sonrisa y la palabra "VOTA" en mayúsculas.

El 'Perro Sanxe' del despacho subastado

El pasado 4 de enero, SER Catalunya sacó a subasta una figurita impresa en 3D de un 'Perro Sanxe' del despacho de, precisamente, Pedro Sánchez en Moncloa. Se trata de un perro con un pañuelo rojo y una insignia con las iniciales de su nombre y primer apellido, "PS". El canino se sostiene sobre el Congreso de los Diputados.

Formó parte de uno de los 50 objetos que se subastaron en el programa solidario de SER Catalunya Cap Nen Sense Joguina durante la pasada noche de Reyes con el objetivo de comprar juguetes para niños y niñas vulnerables de Barcelona.

Así se prepara una comparecencia

En el vídeo ha enseñado cómo se ha preparado la comparecencia en la que va a explicar en el Congreso de los Diputados el plan de respuesta del Gobierno a la crisis en Oriente Medio: "Estoy ultimando cada uno de los detalles de esta intervención y encima de la mesa tengo distintos papeles que me preparan los miembros del gabinete: desde informes económicos, previsiones, el impacto real que está teniendo en este contexto internacional".

Con toda esa información, lo que Sánchez hace, junto con el gabinete, es preparar el contenido de su comparecencia: "No solo se trata de contar qué estamos haciendo, sino por qué estamos haciéndolo".

"Lo que voy a hacer es explicar la posición de España ante esta guerra ilegal, que los españoles, yo creo que no queremos, en una amplia mayoría, y el plan de 80 medidas para paliar sus consecuencias, que aprobamos el pasado viernes en el Consejo de Ministros", ha explicado.