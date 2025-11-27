Pilar Eyre muestra la curiosa fotografía que esconde el rey Juan Carlos en su casa

La sonada entrevista a Juan Carlos I en la televisión francesa France 3 está copando los principales titulares de este jueves 27 de noviembre. Como es habitual cuando se trata de Casa Real, los expertos han afinado los sentidos para desvelar detalles que a priori pueden pasar desapercibidos a los espectadores. Uno de los más comentados lo ha desvelado la periodista Pilar Eyre.

La entrevista, con motivo de la publicación de sus memorias Reconciliación, se realizó en la casa del rey emérito en Abu Dabi, concretamente en lo que parece un gran salón. Al fondo del mismo se aprecia un mueble biblioteca adornado con fotografías, entre otros objetos de decoración.

Es ahí precisamente donde ha fijado la mirada Pilar Eyre, conocida por estar al tanto de la información más cercana a Casa Real y por desvelar algunos de sus secretos. "Me parece que una de las fotos que tiene Juan Carlos en la librería de su casa es una de la reina Victoria Eugenia", ha comentado en su cuenta de X, antes Twitter.

Esta reina no sería otra que "ENA", la esposa del rey Alfonso XIII y reina consorte hasta la proclamación de la Segunda República española. Pero sobre todo para Juan Carlos I era su abuela paterna, que se exilió junto a su familia atendiendo al rechazo de los españoles.

Pero lo más llamativo es que ENA no aparece solo en la fotografía. En la imagen que muestra Pilar Eyre de la biblioteca del rey Juan Carlos no se aprecia, pero según la periodista especializada en Casa Real también está el propio emérito. "Sí, uno de ellos es Juanito", asegura, en referencia a los nietos con los que posa la que fuera reina consorte de España.

Una curiosidad que desvela el cariño que Juan Carlos le tenía a su abuela, una de las grandes "desconocidas" de la Casa de los Borbones y que Pilar Eyre conoce a la perfección. La también escritora noveló la vida de Victoria Eugenia ENA, que recientemente ha sido adaptada en una serie de TVE creada por el guionista Javier Olivares.