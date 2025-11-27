Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pilar Eyre muestra la curiosa fotografía que esconde el rey Juan Carlos en su casa
Virales
Virales

Pilar Eyre muestra la curiosa fotografía que esconde el rey Juan Carlos en su casa

La periodista experta en casa real desvela un detalle importante.

Daniel Pueblas Lara
El rey emérito Juan Carlos I contesta a las preguntas de la televisión francesa France 3
Juan Carlos I contesta a las preguntas de la televisión francesa France 3

La sonada entrevista a Juan Carlos I en la televisión francesa France 3 está copando los principales titulares de este jueves 27 de noviembre. Como es habitual cuando se trata de Casa Real, los expertos han afinado los sentidos para desvelar detalles que a priori pueden pasar desapercibidos a los espectadores. Uno de los más comentados lo ha desvelado la periodista Pilar Eyre.

La entrevista, con motivo de la publicación de sus memorias Reconciliación, se realizó en la casa del rey emérito en Abu Dabi, concretamente en lo que parece un gran salón. Al fondo del mismo se aprecia un mueble biblioteca adornado con fotografías, entre otros objetos de decoración.

Es ahí precisamente donde ha fijado la mirada Pilar Eyre, conocida por estar al tanto de la información más cercana a Casa Real y por desvelar algunos de sus secretos. "Me parece que una de las fotos que tiene Juan Carlos en la librería de su casa es una de la reina Victoria Eugenia", ha comentado en su cuenta de X, antes Twitter.

Esta reina no sería otra que "ENA", la esposa del rey Alfonso XIII y reina consorte hasta la proclamación de la Segunda República española. Pero sobre todo para Juan Carlos I era su abuela paterna, que se exilió junto a su familia atendiendo al rechazo de los españoles. 

Pero lo más llamativo es que ENA no aparece solo en la fotografía. En la imagen que muestra Pilar Eyre de la biblioteca del rey Juan Carlos no se aprecia, pero según la periodista especializada en Casa Real también está el propio emérito. "Sí, uno de ellos es Juanito", asegura, en referencia a los nietos con los que posa la que fuera reina consorte de España.

Una curiosidad que desvela el cariño que Juan Carlos le tenía a su abuela, una de las grandes "desconocidas" de la Casa de los Borbones y que Pilar Eyre conoce a la perfección. La también escritora noveló la vida de Victoria Eugenia ENA, que recientemente ha sido adaptada en una serie de TVE creada por el guionista Javier Olivares.

Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 