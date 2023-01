Hacen una pregunta a Mónica García, se sorprende dos segundos y suelta una palabra demoledora

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, ha reaccionado primero con sorpresa y después con rotundidad ante la pregunta de una periodista.

"¿Usted cree que con el paquete de políticas que ustedes están ofreciendo en esta campaña, aumentando el gasto público, pueden mejorar la vida de los madrileños?", ha planteado la reportera.

García ha dudado durante dos segundos hasta, que finalmente, ha zanjado con una sola palabra: "Obvio".

"Aumenta el gasto público para y por los madrileños, para que vivan mejor, y la vida de los madrileños mejora. Esto es una obviedad", ha asegurado García.

"Es una obviedad para todos menos para el gobierno del PP y la señora Ayuso. Así que nada, deseamos que el próximo gobierno que haya en la Comunidad de Madrid se centre en los madrileños y las madrileñas, hable con orgullo de los madrileños y de las madrileñas y deje de hablar como la señora Ayuso, que está obsesionada con hablar de la Moncloa, hablar del señor Sánchez y no es capaz de hablar de las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas", ha añadido.

Por lo demás, y como informa Europa Press, García ha aseverado que "el mayor anticonceptivo en esta región son las políticas del PP, porque no hay condiciones materiales para formar familias, ni en vivienda, ni en Educación Infantil".

Por contra, ha aseverado ante los periodistas tras un acto sobre la sanidad madrileña celebrado en Villaverde, Más Madrid estará "del lado de los derechos y libertades de las mujeres" y ha criticado que "ahora vuelvan algunos grupos a decir a las mujeres nuevamente cuándo tener hijos".

"Promovemos la vida, queremos que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, su maternidad. No nos podemos empeñar en que las mujeres que no quieren tener hijos los tengan, mientras que las mujeres que sí quieren no pueden en esta Comunidad", ha explicado.