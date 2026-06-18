Feijóo abre por primera vez la puerta a gobernar con Vox y ve "muy posible" que el PSOE acabe imputado

Alberto Núñez Feijóo dio este miércoles un paso político que hasta ahora había evitado formular con tanta claridad. El presidente del Partido Popular abrió por primera vez la puerta a un futuro acuerdo de gobierno con Vox si los resultados electorales no le permiten alcanzar la mayoría absoluta.

"Es bueno gobernar en solitario", afirmó durante una entrevista en el programa El Hormiguero de Antena 3. Sin embargo, añadió que aceptará "el resultado de las urnas", una respuesta que supone asumir públicamente la posibilidad de entenderse con la formación de Santiago Abascal para llegar a La Moncloa.

La declaración llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez y en plena escalada de la confrontación política entre PSOE y PP.

Un cambio de tono sobre Vox

Durante los últimos años, Feijóo ha intentado mantener una posición ambigua respecto a los posibles pactos con Vox a nivel nacional, defendiendo la necesidad de concentrar el voto de centroderecha en el PP para evitar depender de otras fuerzas.

Sin embargo, la dificultad de alcanzar una mayoría absoluta en el actual escenario político ha llevado al líder popular a adoptar una posición más pragmática.

Aunque insistió en que su preferencia sigue siendo gobernar sin socios, sus palabras fueron interpretadas como la aceptación explícita de que un acuerdo con Vox podría formar parte de la ecuación si los números parlamentarios así lo exigen.

Acusa al PSOE de financiar las "cloacas"

Más allá de la cuestión de los pactos, la entrevista estuvo marcada por las durísimas acusaciones dirigidas contra el PSOE y el presidente del Gobierno.

Feijóo aseguró que es "muy posible" que el Partido Socialista termine imputado judicialmente por su presunta relación con una red de "cloacas" destinada, según denunció, a proteger al Ejecutivo y atacar a jueces, fiscales, periodistas y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El líder popular sostuvo que dichas actuaciones constituirían un "atentado contra el Estado de derecho desde el Gobierno" y llegó a afirmar que existió una organización destinada a influir en las instituciones para favorecer políticamente al PSOE.

Según su versión, esa estructura habría estado financiada por el propio partido y dirigida desde su cúpula.

La figura de Sánchez, en el centro de sus críticas

Feijóo también vinculó directamente al presidente del Gobierno con las actuaciones que denuncia.

Al referirse a los cinco días en los que Pedro Sánchez suspendió su agenda pública tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez, el líder del PP aseguró que aquel paréntesis sirvió en realidad para redactar "el manual de instrucciones de las cloacas".

Asimismo, defendió que resulta poco creíble que dirigentes próximos al PSOE pudieran desarrollar actuaciones de esa naturaleza sin conocimiento del jefe del Ejecutivo. "¿De verdad que hay quien se cree que Cerdán monta las cloacas con Leire sin que el presidente sepa nada?", se preguntó durante la entrevista.

Las declaraciones elevan todavía más la tensión política en un momento marcado por las investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al entorno socialista y por una creciente batalla dialéctica entre Gobierno y oposición.

Mientras tanto, Feijóo deja un mensaje político que hasta hace poco evitaba formular con rotundidad: si las urnas no le dan la mayoría absoluta, está dispuesto a asumir el escenario que dibujen los votantes, incluso si eso implica gobernar con Vox.