Santiago Segura aparece en TVE antes del Uruguay-España: lo que dice justo al final provoca multitud de reacciones y no todas felices

El actor y director Santiago Segura, popular por la saga de Torrente, ha provocado una multitud de reacciones por un comentario que ha soltado al final de una intervención que ha tenido en TVE en la previa del Uruguay-España del mundial de fútbol.

Segura ha aparecido para comentar cómo veía él el choque y ha empezado admitiendo que le estaba costando mantenerse despierto, ya que el partido comenzaba a las 2.00 hora española.

Dicho eso, ha explicado que tenía curiosidad por ver cómo se relacionaban los futbolistas Álex Baena y Fede Valverde, que tuvieron un fuerte encontronazo hace unos años, y le ha llamado la atención que algunos futbolistas uruguayos se hayan rebelado contra el seleccionador, Marcelo Bielsa.

Hay que madrugar

Pero lo que ha provocado más reacciones en las redes sociales ha tenido lugar justo al final, cuando Segura ha deseado, no se sabe si en broma o en serio, que el partido no se fuese a la prórroga y a los penaltis porque él tenía mucho sueño y tenía que madrugar el sábado.

Los presentadores de TVE le han despedido a continuación, sin hacer referencia a que de ninguna forma el partido puede acabar con prórroga porque no se trata de una de las eliminatorias del mundial, sino del último choque de la fase de grupos.

La figura del fondo

"Santiago Segura diciendo que espera que no haya prórroga o penaltis para no acostarse muy tarde.... Mejor vete ya a la cama, que esto del fútbol no es lo tuyo", ha respondido una persona. "Al pobre Santiago Segura lo han tenido despierto para hablar 4 frases y soltar un 'espero que no vayan a penaltis' jajajaja. Ese se ha ido a la cama en cuanto han cortado la entrevista, se la suda el partido", apunta otro.

Otros usuarios se han fijado en algunas de las figuras que Segura tenía de fondo en la estantería. "No nos dejes a mis colegas y a mi con la duda todo el partido, ¿quién es la figura que tienes detrás?", ha preguntado un usuario. Y el actor ha aclarado que se trata de Clint Eastwood.