Sergio Estévez, experto en catas, prueba la Mahou Clásica y la Mahou Cinco Estrellas, las compara y dicta sentencia
Sergio Estévez, experto en catas, prueba la Mahou Clásica y la Mahou Cinco Estrellas, las compara y dicta sentencia

Dice que es una pregunta muy recurrente que le hacen. 

cervezas
Sergio Estévez, probando la Mahou Clásica y la Mahou Cinco Estrellas.TIKTOK / LO CATAMOS

Todo amante de la cerveza conocerá dos variedades de Mahou, la mítica cerveza madrileña fundada en 1890, que se pueden encontrar en prácticamente todos los supermercados: la verde, llamada Clásica, y la roja, la Cinco Estrellas. Lo que ya no todo el mundo tendrá tan claro es cuál de las dos es mejor y en qué se diferencian exactamente.

La cervecera explica que la Clásica, con 4,8 grados de alcohol, se elabora siguiendo una "receta de más de 130 años de antigüedad" y que es la "Pale Lager con la que brindar con tus amigos de siempre". La Cinco Estrellas, en cambio, tiene su origen en 1969 y tiene más graduación alcohólica: 5,5 grados. 

Sergio Estévez, experto en catas muy popular en las redes sociales gracias a su canal Lo Catamos, ha probado ambas cervezas para explicar en qué se diferencian exactamente, ya que asegura que le han hecho un montón de veces esa pregunta.

Color y aromas muy parecidos 

"A nivel de color vemos que son bastante bastante parecidas. Sí es verdad que, a lo mejor, Cinco Estrellas es ligeramente más oscura, pero muy poco más oscura. Son bastante, bastante, bastante parecidas", empieza describiendo. 

Dicho eso, las pasa por nariz: "El aroma es prácticamente idéntico. Aquí [la Cinco Estrellas] es verdad que hay un pelín más de intensidad aromática, pero muy poquita más. Aparecen muy claramente todas las notas de grano, de cereal, esas notas de pan, masa de pan y un puntito verde cereálico arriba".

Las grandes diferencias: el precio y el sabor

Matiza que en la Cinco Estrellas puede aparecer un puntito de lúpulo "un poquito más marcado". Una vez analizado el aspecto y el aroma, Estévez las prueba: "En el sabor sí que se nota un poquito más esa diferencia. Aunque ambas tienen un punto de partida muy muy parecido, sí es verdad que la Clásica, la verde, es un poquito más ligera y en este caso nos encontramos que Cinco Estrellas es un puntito más amarga".

"No solamente es más intensa a nivel de sabor, esto lógicamente se lo da el cuerpo y el puntito de alcohol, sino que es un poquito más amarga", señala el experto. Además, señala que la Clásica, al tener menos alcohol, "lógicamente paga menos impuestos y es un poquito más económica, con lo cual puedes tirar un poquito más hacia abajo el precio".

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 