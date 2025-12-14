Sergio Estévez, experto en catas, prueba la Mahou Clásica y la Mahou Cinco Estrellas, las compara y dicta sentencia

Todo amante de la cerveza conocerá dos variedades de Mahou, la mítica cerveza madrileña fundada en 1890, que se pueden encontrar en prácticamente todos los supermercados: la verde, llamada Clásica, y la roja, la Cinco Estrellas. Lo que ya no todo el mundo tendrá tan claro es cuál de las dos es mejor y en qué se diferencian exactamente.

La cervecera explica que la Clásica, con 4,8 grados de alcohol, se elabora siguiendo una "receta de más de 130 años de antigüedad" y que es la "Pale Lager con la que brindar con tus amigos de siempre". La Cinco Estrellas, en cambio, tiene su origen en 1969 y tiene más graduación alcohólica: 5,5 grados.

Sergio Estévez, experto en catas muy popular en las redes sociales gracias a su canal Lo Catamos, ha probado ambas cervezas para explicar en qué se diferencian exactamente, ya que asegura que le han hecho un montón de veces esa pregunta.

Color y aromas muy parecidos

"A nivel de color vemos que son bastante bastante parecidas. Sí es verdad que, a lo mejor, Cinco Estrellas es ligeramente más oscura, pero muy poco más oscura. Son bastante, bastante, bastante parecidas", empieza describiendo.

Dicho eso, las pasa por nariz: "El aroma es prácticamente idéntico. Aquí [la Cinco Estrellas] es verdad que hay un pelín más de intensidad aromática, pero muy poquita más. Aparecen muy claramente todas las notas de grano, de cereal, esas notas de pan, masa de pan y un puntito verde cereálico arriba".

Las grandes diferencias: el precio y el sabor

Matiza que en la Cinco Estrellas puede aparecer un puntito de lúpulo "un poquito más marcado". Una vez analizado el aspecto y el aroma, Estévez las prueba: "En el sabor sí que se nota un poquito más esa diferencia. Aunque ambas tienen un punto de partida muy muy parecido, sí es verdad que la Clásica, la verde, es un poquito más ligera y en este caso nos encontramos que Cinco Estrellas es un puntito más amarga".

"No solamente es más intensa a nivel de sabor, esto lógicamente se lo da el cuerpo y el puntito de alcohol, sino que es un poquito más amarga", señala el experto. Además, señala que la Clásica, al tener menos alcohol, "lógicamente paga menos impuestos y es un poquito más económica, con lo cual puedes tirar un poquito más hacia abajo el precio".