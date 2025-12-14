Lo que se sabe hasta ahora del ataque en la playa de Bondi (Australia)

Un nuevo atentado ha vuelto a sacudir la paz de un día cualquiera en una zona cualquiera. En este caso en Australia, en Bondi Beach, en Sídney, donde dos hombres armados tirotearon indiscriminadamente a la multitud. Hasta ahora se han confirmado 10 fallecidos, entre ellos uno de los asaltantes, y varios heridos.

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X, "pero la operación policial todavía continúa e instamos a la población a que evite la zona".

Así fueron los hechos

La policía de Nueva Gales del Sur recibió avisos por disparos hacia las 18:45 hora local en Campbell Parade, la avenida junto a la playa de Bondi, y desplegó un operativo masivo con unidades armadas y servicios de emergencia.

Hay dos sospechosos detenidos: uno de ellos ha muerto (se cree que es uno de los tiradores) y el otro está en estado crítico bajo custodia policial, tras el acto heroico de uno de un ciudadano; las autoridades advierten de que la cifra de víctimas "puede cambiar" porque hay heridos muy graves, entre ellos al menos un menor y dos agentes

Las reacciones

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegando de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condena un "vil ataque terrorista", ya que, destaca, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Sin embargo, las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento.

La situación ahora mismo

Se mantiene un amplio perímetro de seguridad y una zona de exclusión alrededor de Bondi Beach; la policía pide a los ciudadanos que eviten el área y sigan las indicaciones oficiales mientras unidades especializadas revisan varios objetos sospechosos.

De momento, según publica Reuters, la policía habla de una operación "en curso" y no ha confirmado públicamente el móvil (si es terrorismo, crimen de odio u otro tipo de ataque); por ahora no hay indicios de más incidentes conectados en Sídney.

Los investigadores están revisando grabaciones y testigos para determinar cuántos disparos se efectuaron, la ruta de los atacantes y si contaron con apoyo logístico previo.