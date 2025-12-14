La guerra entre Ucrania y Rusia no cesa, el conflicto entre ambas naciones se ha extendido por más de 11 años, cabe recordar que el enfrentamiento se originó a inicios del 2014. Sin embargo, fue en febrero del 2022 cuando la situación escaló considerablemente, tras la invasión rusa a territorio ucraniano.

Después de 1,389 días después de dicha invasión, las acciones militarles por ambas partes no paran. El medio francés, Le Parisien, informa que el ejército ucraniano atacó un Buk-M3, se trata de un sistema de defensa aéreo tasado en 100 millones de dólares, según el medio Unted 24.

El arma en cuestión tiene la capacidad de rastrear simultáneamente hasta 36 objetivos diferentes en un radio de interceptación de casi 70 km, convirtiéndolo en uno de los elementos más valiosos para Rusia.

Según informó la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, HUR, la cuadrilla de drones de operaciones especiales destruyó ocho objetivos rusos en Crimea en las últimas dos semanas.

El objetivo de Ucrania: la desmilitarización rusa

Un informe publicado en febrero del 2025 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cifras de las víctimas en Ucrania se elevan hasta los 12.600 muertos y 29.000 civiles heridos, además de millones de desplazados y refugiados.

"Los jefes de la unidad especial Primas de la Dirección General de Defensa (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania localizaron y asestaron un golpe decisivo al complejo antimisiles Buk-M3 del enemigo”, ha explicado la Dirección Principal de Inteligencia.

"Continuamos con la desmilitarización sistemática de la península temporalmente ocupada", ha afirmado la misma fuente sobre los planes actuales de Ucrania para tratar de hacer frente a Rusia.