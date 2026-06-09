Solo hay que ver las caras para saber que lo que ha pasado con el himno de España ha pillado a todo el mundo desprevenido 

El momento en el que estaba sonando el himno de España en el partido contra Perú.

No queda ni una semana para el estreno de la selección española en el Mundial de fútbol, que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá, y el combinado que dirigen Luis de la Fuente va cogiendo el tono. España ha ganado esta madrugada en Puebla (México) a Perú por 3-1 divirtiéndose y ganando confianza antes del estreno con Cabo Verde.

No había pasado ni dos minutos cuando Mikel Oyarzábal ya se encargó de abrir el marcador y confirmar que para España ese partido era una prueba que se iba a tomar mucho más en serio que las anteriores, tal y como demostró la propia alineación de De la Fuente.

En el minuto 32 Pedri amplió ventajas y ya en la segunda parte Pedro Gallesi se introdujo el balón en su propia portería dando el 3-0 para España. El combinado sudamericano solo pudo recortar distancias en el minuto 66 gracias a un gol de Jairo Vélez, que dejó el 3-1 final.

Sin embargo y a pesar del juego desplegado por los futbolistas españoles, una de las imágenes más llamativas se vivió justo antes del pitido del árbitro, cuando sonaban los himnos nacionales de los dos países.

En el turno de España, la organización del partido puso la versión extendida del himno nacional, que dura casi dos minutos y medios, en vez de la versión corta, que únicamente son 27 segundos y que es la que se usa siempre para los eventos deportivos. "El himno nacional español, que ha sonado en su versión larga", afirmó nada más terminar el narrador de RTVE Juan Carlos Rivero.

Tal y como se puede ver en las imágenes, los propios futbolistas de la selección no sabían lo que estaba pasando, ya que les había pillado de sorpresa. Tanto en los jugadores titulares como en los que se encontraban en el banquillo se les dibujaron en la cara sonrisas de incredulidad, así como se dedicaron miradas de reojo. En redes sociales, los espectadores también destacaron la duración del himno.