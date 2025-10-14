Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Susanna Griso: "Este Pedro Sánchez es distinto al primer Pedro Sánchez que yo conocí"
La periodista Susanna Griso en 'El Hormiguero'Antena 3

Este martes la protagonista de El Hormiguero ha sido la periodista Susanna Griso, presentadora del programa matutino de la misma cadena, Antena 3, Espejo Público, quien se ha sentado frente a Motos para hablar de su trayectoria, en la que ha coincidido durante muchos años con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluso antes de que él llegase a estar al frente del PSOE.

"El programa Dos días y una noche era un programa en el que pasabas dos días y una noche con diferentes invitados y, entonces, uno de ellos fue Pedro Sánchez. En una etapa diferente. ¿Qué queda de aquel Pedro Sánchez que tú conociste allí?", le ha preguntado Motos.

"O sea, las imágenes que estamos viendo ahora fueron de ese Dos días y una noche que, efectivamente, pasé con todos los candidatos a las elecciones. Fue la repetición electoral", ha aclarado la periodista.

"Este Pedro Sánchez es distinto al primer Pedro Sánchez que yo conocí. Porque yo creo que le hice la primera entrevista en televisión cuando él disfrutaba las primarias a Eduardo Madina", ha asegurado la presentadora de Espejo Público.

"Y a mí me sorprendió muchísimo que un chaval desconocido, tan joven, apocado, muy tímido, que hablaba con un volumen de voz bajísimo, se atreviese a disputar a Eduardo Madina que, a priori tenía el apoyo de Rodríguez Zapatero, de Felipe González, de todos los factótums del Partido Socialista, ¿no?", ha apuntado Griso.

"Y pensé: Dios mío, qué atrevido, ¿no? ¡Qué ambicioso! Pero qué bien en ese momento, ¿no? Que alguien se atreva a eso. Bueno, pues fíjate", ha recordado la periodista, sin poder esconder su cara de sorpresa.

"Ese Pedro Sánchez que yo me acuerdo que en la primera entrevista tenía que hacer un esfuerzo para oírle, porque hablaba muy bajito, muy bajito... y en el plató hay mucho ruido. Aquí os portáis muy bien, pero en el plató hay gente que se mueve, tal, los cámaras, estoy oyendo la grúa, y me costaba incluso oírle, ¿no? Y oye, qué cambio, ¿no?", ha relatado la presentadora de Antena 3.

