Un hostelero pone en bandeja su opinión sobre los niños en restaurantes: el debate, servido

El hostelero y creador de contenido conocido en redes sociales como @Abrigaca ha hablado acerca de los niños en restaurantes, un tema que se ha llevado a debate muchas veces, dando su abierta opinión como camarero y dueño de bar.

Lo ha hecho a raíz de un vídeo que le han pasado sobre unas declaraciones de Pedro Blanco en Gastro SER. "Los niños de hoy que creen que les van a molestar serán sus clientes del mañana", ha expresado Blanco tras ver una referencia de un restaurante que obligaba a los padres a cuidar a los pequeños y que cada cosa que rompan será cargado en la cuenta.

"Yo leí esto y me espantó, hay una descripción de una imagen casi de delincuencia de los menores, yo he estado en restaurantes en los que me ha molestado infinitamente más el adulto borracho que tenía al lado que el niño juguetón de la derecha", ha rematado Blanco.

Entonces, Abrigaca ha querido reflexionar sobre los niños en bares o restaurantes. "Qué malísimos son los restaurantes que piden a sus comensales que estén vigilando a sus hijos, claro que no queremos que corran los niños, ni los hombres, ni ninguno, no es porque sean menores, sino porque tío, hazte cargo", ha respondido.

"Que moleste el niño no es problema del niño, es del padre que no se hace cargo, es decir, si yo voy por ahí y veo que mi hijo toca los huevos, estoy pendiente y le regaño, le explico las cosas", ha rematado.