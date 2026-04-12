Un medio francés habla de Pedro Sánchez por su posición ante Israel y lo describe con esta potente frase

El conflicto que sacude Oriente Próximo, impulsado por Estados Unidos e Israel en conjunto, ha llevado a que muchos países se manifiesten en contra de la guerra y a favor de la paz.

Uno de los países que ha sido de los primeros en posicionarse en contra ha sido España, llevándose el aplauso de gran parte de la comunidad internacional, tanto por ello como por no dejarse doblegar por las amenazas de Donald Trump.

Una de las últimas peticiones que ha realizado en este sentido el presidente de España, Pedro Sánchez, ha sido precisamente la de suspender el acuerdo entre Israel y la UE, al considerar que el país liderado por Benjamin Netanyahu está cometiendo violaciones "flagrantes" del derecho internacional. La iniciativa ha sido apoyada y criticada por diferentes potencias y medios de comunicación.

El medio francés l'Humanité, fundado en 1904 por el socialista Jean Jaurès, ha sido uno de los que, por ejemplo, ha hablado al respecto. En un artículo publicado este domingo, el diario ha querido reconocer la postura de España, impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha hecho bajo el título 'Genocidio en Gaza: España insiste en suspender el acuerdo entre Israel y la UE', donde ha querido poner a nuestro país como ejemplo de la "vanguardia" en materia de derecho internacional.

"Siempre a la vanguardia en la denuncia del comportamiento criminal del gobierno liderado por Benjamin Netanyahu, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha instado una vez más a la Unión Europea (UE) a suspender su acuerdo de asociación con Israel", ha señalado el diario francés, que ha querido aplaudir al socialista por su posición, asegurando que España se encuentra "a la vanguardia en la defensa del derecho internacional".

De esta forma, el periódico también ha querido cargar contra la Unión Europea (UE), la cual según defienden "parece más preocupada por preservar sus equilibrios internos y sus alianzas con Washington y Tel Aviv que por defender el derecho internacional".

Mientras tanto, para l' Humanité, "la España de Sánchez, que se prepara para recibir a finales de semana a varios líderes progresistas, como los presidentes de Sudáfrica, Brasil, Colombia y México, está dando una nueva lección a sus vecinos."