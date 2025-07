Un psicólogo da que hablar: afirma que si dices esta frase nunca más volverás a discutir con tu pareja

El psicólogo Alberto Gallardo, creador de contenido en TikTok, ha vuelto a encender el debate con uno de sus vídeos más virales. Bajo el usuario @alberto_psicologia, el terapeuta lanza una promesa que suena a milagro exprés de autoayuda: “Si tu pareja se enfada mucho contigo, prueba esta frase y te prometo que nunca más volveréis a discutir”. ¿Magia? ¿Sarcasmo? ¿Publicidad encubierta? No. Según él, se trata de pura psicología aplicada.

Gallardo asegura que por su consulta pasan “infinidad de personas con este mismo problema” y que todas ellas consiguen solucionarlo con una fórmula tan sencilla que parece de chiste. “Simplemente aplicando este concepto y diciendo esta frase, resuelven el 99 % de sus problemas de pareja”, afirma sin parpadear. La receta, según él, se puede copiar y pegar tal cual cada vez que haya bronca. Literalmente.

El psicólogo pone un ejemplo doméstico y bastante reconocible: uno promete tirar la basura, no lo hace, y la otra parte se enfada, grita y recrimina el olvido. En ese momento, dice, existen dos caminos: el de la confrontación, con su consiguiente desgaste, o el del apaciguamiento exprés. ¿Y qué propone él? Usar lo que llama “la frase mágica”: “Sí, mi amor, lo voy a hacer”, acompañada de un abrazo sentido y una caminata inmediata hacia el cubo de basura. Fin de la discusión. Según Gallardo, “el problema se va a resolver seguro”, porque, y aquí viene la tesis, “los problemas no son normalmente reales, son problemas emocionales sobre cómo se siente la otra persona en base a no cumplir con tu palabra o con sus expectativas”.

El vídeo no solo ha generado miles de visualizaciones, también funciona como gancho para atraer nuevos pacientes. Gallardo concluye con una invitación directa: “No hace falta que me creas, solo te digo que lo pruebes y luego que me comentes”. Y remata: “Llevo años dedicándome a problemas de este tipo. Si quieres saber cómo mejorar la relación con tu pareja y recuperar el amor que tenías cuando empezaste la relación, escríbeme y te ayudo”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Un usuario resume con contundencia su desacuerdo: “Lo que hay es saber marcharse a tiempo de donde te griten o estén permanentemente enfadados. No hay que cambiar a nadie, si no quiero que me griten me voy yo. No me enfado ni hago de coach de nadie”. Gallardo, lejos de esquivar la crítica, responde: “Si es una dinámica que no para de repetirse estoy de acuerdo contigo. Si es algo puntual, quizá es por un motivo concreto el grito. Un saludo”. Otro seguidor lanza una pulla con retranca: “No sé yo si tomarme en serio el consejo de un señor que se sienta en el suelo teniendo al lado un sofá”. Y Gallardo responde con sorna: “¡Yo no lo haría!”.