Una española se va de vacaciones a Filipinas, coge el dengue y su viaje se vuelve un completo infierno

La creadora de contenido Laura (@laura.angulox) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido su complicada experiencia al irse de viaje a Filipinas y coger dengue.

"Quien haya viajado a Filipinas sabrá que el mayor miedo que puedes tener cuando viajas a Filipinas es contagiarse de dengue. ¡Pues aquí la menda!", ha comenzado diciendo la tiktoker al inicio del vídeo.

"Tu viajas a Filipinas y es el tema de conversación. Para ponernos en contexto, el dengue es una enfermedad que se coge si te pica un mosquito. Hasta ahora no tenía vacuna, ahora creo que sí", ha explicado la española.

"Estábamos en El nido, en Palawan, y yo empecé a encontrarme fatal, fatal, fatal... Hasta el punto de que, por ejemplo, fuimos a una playa, me compré un helado y yo me acuerdo que me estaba encontrando tan, tan mal que no era ni capaz de mantenerme sentada", ha relatado la usuaria.

"Me tuve que tumbar en el suelo mientras sujetaba el helado y me lo comía tumbada en el suelo porque no tenía fuerza en el cuerpo. Lo que pasa es que yo veía como cada vez me encontraba más mal y me tiraba todo el día en el baño", ha proseguido.

"Entonces ya decidimos ir al médico y mirar a ver qué estaba pasando. Hacen el análisis de sangre y me dice la enfermera: most likely is dengue. Y yo, claro, yo no entendía inglés, pero eso sí que lo entendía. Eso significa probablemente tengas dengue. Y nos lo dijeron porque mi recuento de plaquetas era bastante bajo", ha apuntado la usuaria.

"Yo miré a mi hermana diciendo: me voy a morir. Y mi hermana se empezó a descojonar. Y yo... Me voy a morir y encima a mi hermana le hace gracia. O sea, yo en ese momento lo pasé fatal", ha asegurado Laura.

"Yo estaba en el viaje que estábamos haciendo durante cuatro meses por el Sudeste asiático y eso pilló por ahí por la mitad. Y llamé a mis padres y me dijeron que volviese, que no iba a morir en Filipinas por dengue", ha explicado la española.

"Y yo llorando: 'que no, que no me quiero volver, que no me quiero volver'. Me tiré tres o cuatro días yendo al hospital que, por cierto, me pedía que llenase un botecito. Y yo me encontraba tan mal que yo no podía salir de la habitación, entonces fue mi hermana la que tuvo que ir a llevarlo", ha matizado la tiktoker.

"Me acuerdo incluso que había una chinche en mi almohada y yo no tenía fuerza ninguna -que sabemos que el mayor miedo de los mochileros son las chinches- y yo vi la chinche y dije: bueno. Creo que lo hice así para que saliese corriendo y me volví a dormir porque me encontraba fatal", ha confesado la usuaria.

"Y eso, la idea que teníamos del dengue era que te podías morir. A mí me pedían que siguiera haciéndome pruebas, pero yo me tenía que ir a otra isla, entonces ya no me hice más pruebas", ha comentado Laura.

"Yo fui pasando ahí como pude, tomando suero, intentando alimentarme de las pocas cosas que mi cuerpo aceptaba... Perdí muchísimos kilos, me quedé súper delgada y como yo tampoco le quería arruinar el viaje a los demás estuve intentando aguantar el ritmo y es verdad que yo no tenía fuerza", ha relatado la española.

"Entonces a lo mejor íbamos a una playa y yo me decían: vamos a dar un paseo. Y yo: bueno, iros vosotros y yo me quedo aquí tumbada, ¿sabes? Pero sobreviví", ha apuntado entre risas.

"Por lo visto, lo peligroso del dengue es que hay cuatro cepas del dengue, que te pique una, depende de la cepa que te pique, pues te puede pasar lo que me ha pasado a mí, que es que me puse muy mala", ha explicado Laura.

"Si te pican dos cepas del dengue al mismo tiempo: hemorragias internas y most likely, como dice esa mujer, muerte", ha concluido la creadora de contenido, quien ha acabado recomendando viajar siempre con seguro de viaje.