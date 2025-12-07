Una mujer gana 600.000 euros con un 'rasca y gana' y lo que va a hacer con el dinero habla de su generosidad: "Está en una situación difícil"

No solo de Lotería vive el hombre, en el caso de España con el ya cercano 'Gordo' de Navidad, y en otros países con Euromillones y demás. Igual de solicitados son los 'rasca y gana', donde también puedes ganar grandes sumas. Si no, que se lo digan a una mujer de Bretaña, que se ha llevado 600.000 euros. Mucha suerte, y mucha humanidad, porque no va a emplear el dinero en caprichos y lujos, precisamente, como se ha publicado en Ouest France.

La Français des Jeux (FDJ) igual te suena por un equipo ciclista, patrocinado por esta entidad pública francesa de sorteos, equivalente a nuestra Loterías y Apuestas del Estado. La FDJ ha confirmado que una cliente del bar-tabac des Sports de Lanmeur, en Finistère (Bretaña), completó las nueve palabras necesarias para llevarse el premio máximo del llamado Mega mots croisés, que tenía un bote de 600.000 euros.

"Nunca imaginé ganar semejante suma. ¡Es increíble!"

La mujer, que ha preferido preservar su anonimato, explicó a FDJ que nunca creyó que un premio así pudiera tocarle: "Siempre es un placer, pero nunca imaginé semejante suma. ¡Es increíble!, aseguró entusiasmada.

Según relató la empresa pública francesa de loterías y juegos de azar, la ganadora quedó totalmente desconcertada al comprobar la cifra del premio. FDJ señala que, en ese momento, "no entendía qué le estaba pasando". Fue su marido quien revisó el boleto y confirmó que efectivamente había obtenido los 600.000 euros".

La reacción inmediata, dijo, fue de sorpresa absoluta: "¡Una verdadera ganga!”, comentó a FDJ al recuperar el aliento tras asumir la magnitud del premio".

Una ganadora que ya sabe a quién quiere ayudar

Lejos de pensar únicamente en sí misma, la afortunada confesó que su prioridad será apoyar a alguien cercano que atraviesa un mal momento económico: "Es una verdadera bendición; podré ayudarlo porque está en una situación difícil", dijo emocionada.

FDJ destaca que la mayoría de los grandes ganadores suele tardar semanas en decidir qué hacer con el dinero. En este caso, la jugadora lo tenía claro desde el principio y aseguró que la suma le permitirá "cambiar la vida de alguien que lo necesita".

Así funciona este juego en Francia

Mega mots croisés, una de las variantes más populares de juegos de rascado en Francia, está diseñado para ofrecer entretenimiento más prolongado que otros "rasca y gana", ya que exige tiempo, calma y cierta estrategia. Completar nueve palabras es extremadamente difícil: la probabilidad es baja y normalmente se reparten premios mucho menores.

El funcionamiento del juego es sencillo: el jugador debe raspar letras y formar el mayor número de palabras completas dentro de una cuadrícula. Con dos palabras ya se obtiene un premio, pero para alcanzar el bote máximo es necesario conseguir nueve palabras, algo que muy pocos jugadores logran. Esta vez sí ocurrió: la ganadora compró su boleto el 18 de noviembre de 2025 y completó exactamente las nueve palabras necesarias, según el comunicado del 4 de diciembre.