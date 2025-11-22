Visita por primera vez Madrid y le es inevitable verbalizar esto en cuanto llega al centro

La actriz cubana Darlyn Morales, que cuenta con más de 13.000 seguidores tan solo en TikTok (@Darlynmoralesactriz) ha visitado por primera vez la Comunidad de Madrid y al llegar a Callao no ha podido evitar verbalizar lo que ha sentido al ver el ritmo de vida en el centro de la capital.

"Aquí estamos en Callao. Yo me he pasado todo el tiempo diciendo cosas tan bonitas de muchas ciudades que he visitado y realmente Madrid es una belleza", ha pronunciado al principio del vídeo, que hasta el momento ha acumulado más de 13.000 visitas.

"Estamos justo en el centro y miren el ambiente que hay aquí, a nosotros nos gusta eso, muchas personas nos han dicho que Madrid es una locura, a nosotros nos gusta el ambiente", ha opinado, enseñando la gran cantidad de personas que hay en el centro de Madrid.

Según ha contado, es un ambiente que les encanta, pero no para vivir, ya que para ello prefieren un poco más lejos. "Menos locura, menos ruido todo el tiempo, pero lo que no se le puede quitar es la belleza, y Madrid es una ciudad que tiene muchísimo, es lo que más me gusta", ha añadido.

"Yo siempre me di cuenta desde que vivía aquí, que cuando llega el otoño y ya luego el invierno más todavía, todo el mundo se viste con colores oscuros, a mí me gusta ponerle un poco de color al ambiente", ha rematado.

"Una ciudad especial"

Sin duda, para Darlys Madrid es una "ciudad especial". Para la mayoría de las decenas de usuarios que han dado su opinión en los comentarios, también: "Madrid es mi ciudad favorita después de Miami".

"Callao es nuestro pequeño Times Square", ha replicado el usuario Pablo Gil. Por otro lado, la usuaria Ángeles Jiménez les ha avisado de por qué podría la gente llevar tanto color oscuro. Además de porque pega con mucha variedad de ropa, "los colores oscuros en invierno es porque guardan más el calor que los blancos o más claros".