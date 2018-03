Los demócratas abandonan a los 'dreamers' y dan luz verde a los presupuestos de EEUU

Los demócratas y los republicanos de Estados Unidos han alcanzado un acuerdo presupuestario de 1,3 billones de dólares que incluye un gran aumento de dinero para el Pentágono y una partida para el muro en la frontera con México, aunque menor a la que quería el presidente Donald Trump.

El acuerdo adjudica fondos hasta septiembre, aunque forma parte de un pacto global presupuestario de dos años que los dos partidos suscribieron en febrero.

Trump ha anunciado el acuerdo en Twitter con su habitual tono de desprecio hacia la oposición y su tradicional tendencia a adjudicarse el mérito en exclusiva:

Got $1.6 Billion to start Wall on Southern Border, rest will be forthcoming. Most importantly, got $700 Billion to rebuild our Military, $716 Billion next year...most ever. Had to waste money on Dem giveaways in order to take care of military pay increase and new equipment.