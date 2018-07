Grecia recibe ofertas de ayuda y llamadas de solidaridad de toda Europa

Después de los incendios que están arrasando Grecia, Europa se ha volcado y ha mandado ofertas de ayuda y solidaridad para afrontar las consecuencias de los incendios que ya han arrasado una zona urbanizada a tan solo 30 kilómetros de Atenas. Según el primer balance, han costado la vida a medio centenar de personas.

España y Chipre han sido los primeros países en responder a la solicitud de ayuda formulada ayer por la noche por el Gobierno de Alexis Tsipras.

Estaba previsto que España enviara dos aviones anfibios con una capacidad de 5.500 litros cada uno y pilotados por el Ejército del Aire, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Pero las autoridades griegas han cancelado la petición de ayuda que habían cursado al Gobierno español debido a la mejoría de la situación meteorológica.

Según ha informado el MAPA, han valorado la "buena disposición de España" al ofrecer su ayuda para combatir el fuego y han agradecido el ofrecimiento.

El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, ha expresado en su cuenta de Twitter apoyo al país vecino y ha enviado un equipo de 60 bomberos y cuatro enfermeros.

También Francia ha ofrecido ayuda concreta, según ha anunciado el presidente Emmanuel Macron en su cuenta de Twitter.

"Nuestros pensamientos están con Grecia y con las víctimas de los incendios terribles. Francia y Europa se unen y brindan su ayuda a Suecia y Grecia".

Además, se han recibido ofertas de Bulgaria, Italia, Alemania, Polonia e Israel.

El primer ministro también ha recibido llamadas de solidaridad del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk , así como del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Muy triste por los trágicos incendios en Grecia. Europa respaldará a nuestros amigos griegos en estos tiempos difíciles. La ayuda está en camino".

I just spoke to the President of the Hellenic Republic P. Pavlopoulos and Prime Minister @tsipras_eu. I am deeply saddened for the loss of so many lives in this horrible tragedy. The @EU_Commission will spare no effort to help Greece and the Greek people.