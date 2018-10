Los resultados de Netflix que han sorprendido en todo el mundo

Claire Underwood, Paquita Salas, Piper Chapman y Marina Nunier han abierto el champán este miércoles para brindar. Los personajes protagonistas de series como House of Cards oÉlitetienen razones para estar contentos. La plataforma de vídeo bajo demanda Netflix ha dado a conocer unos resultados que han deslumbrado en todo el mundo.

Tras sufrir un segundo trimestre considerado decepcionante por los analistas, Netflix ha logrado un resultado en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, que ha sorprendido positivamente a todo el mercado.

Netflix ha obtenido un beneficio de 402,8 millones de dólares (unos 348,4 millones de euros) en el tercer trimestre. Esta cifra supone triplicar los 129 millones que consiguió en el mismo periodo del año pasado.

Si se mira la cifra acumulada a lo largo del año, Netflix ha logrado unos beneficios de 1.077,3 millones de dólares (959 millones de euros) en los primeros nueve meses, casi el triple que lo que sacó entre enero y septiembre de 2017.

Bloomberg Big Netflix Beat Has Analysts Debating How High Stock Can Go

Más de 137 millones de suscriptores en todo el mundo

La empresa californiana también ha sorprendido a los analistas al informar sobre la cifra de suscriptores, tras la decepción que supuso el trimestre pasado. La compañía ha logrado añadir 6,96 millones de nuevos usuarios entre julio y septiembre, de los cuales 1,09 millones se encuentran en Estados Unidos.

Los analistas creían que Netflix únicamente lograría 5,32 millones de nuevos suscriptores estos meses. La propia compañía también era pesimista y predecía un crecimiento en torno a los 5 millones.

La firma cuenta ya con 137,1 millones de suscriptores en todo el mundo. Su principal mercado sigue siendo Estados Unidos, donde acumula 58,46 millones de usuarios.

De cara a lo que queda de año, la empresa espera añadir 9,4 millones de nuevos usuarios. Este último trimestre del año suele tener más adhesiones ya que incluye el periodo navideño, de mayor consumo.

Bloomberg Netflix dispara com crescimento vertiginoso de assinantes

Así ha evolucionado el número de suscriptores a Netflix desde 2001: