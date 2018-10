Trump cortará la ayuda a Honduras y Guatemala, pero la caravana migrante sigue rumbo a EEUU

Miles de hondureños han llegado este lunes a la empobrecida comunidad de Huixtla, su segunda parada en territorio mexicano con destino final a Estados Unidos, desafiando nuevas amenazas del presidente Donald Trump de cortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador en represalia por el imparable éxodo migrante. Casi en paralelo, y de manera sorpresiva, el gobierno mexicano ha permitido la entrada a su territorio de cientos de otros migrantes que aún esperaban hacinados desde el viernes en el puente fronterizo con Guatemala, y que también formaban parte de la caravana que salió hace casi diez días de Honduras.

Con escasas pertenencias y llevando niños y bebés a cuestas, más de 7.000 migrantes, según estimaciones de la ONU, inundaron la iglesia, la cancha de baloncesto, y el único parque de no más de 60 metros de largo por 80 metros de ancho de Huixtla, un poblado enclavado en la selva del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Aunque los separan de la frontera norte de México unos 3.000 km, y el cansancio empieza a mermar su ánimo, los migrantes se declaran contentos y dispuestos a alcanzar su objetivo: Estados Unidos.

Para evitarse algunos kilometros de caminata, cientos se montaron en tráileres, camionetas de carga de animales, motocicletas, mientras gritaban "¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!" y ondeaban banderas de Honduras al pasar por las comunidades que atravesaban en su camino de Tapachula a Huixtla, donde los lugareños se han organizado para darles comida, agua, pañales y calcetines.

Alexis Lara, un electricista y albañil de 33 años, es uno de los que festeja su arribo a esta comunidad, aunque no deja de lamentar el éxodo de sus compatriotas.

"Tarde o temprano se iba a ver esto por tanto problema en nuestro país... es triste ver toda esta gente así porque nadie quisiera abandonar su país, pero desgraciadamente hay políticos que se adueñan de todo", dice sentado y observando el repleto parque del poblado.

Exhaustos, los más afortunados de los desplazados extendían, a manera de cama, pedazos de cartón o bolsas de plástico desgastadas, pero la mayoría se preparaba para dormir directamente en el piso.

Con la caravana, venían cientos de migrantes que se quedaron en el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a la espera de que el gobierno mexicano los dejara pasar, lo que sucedió finalmente este lunes.

Se les permitió el paso "porque la cancillería (mexicana) abogó para que no continuaran a la intemperie y sufriendo las inclemencias del clima", ha explicado a la agencia AFP el comisionado de Migración, Gerardo García.

ONGs guatemaltecas han estimado que el grupo de migrantes que permaneció hasta este lunes en el puente estaba conformado por unas 400 personas, aquellas que ante el cierre de fronteras decidido el viernes por México optaron por esperar y no cruzar el caudaloso río Suchiate a nado o en precarias balsas.

Otros 700 habían entrado legalmente por ese mismo paso entre Guatemala y México desde el viernes, según datos oficiales, y están alojados en albergues del gobierno en Chiapas a espera de tramitar refugio o visas.

Mientras, el gobierno hondureño ha informado que dos de sus ciudadanos han muerto mientras participaban en la caravana, uno el sábado en Guatemala y otro el lunes en Tapachula, México.

El pasado lunes, Trump escribió en Twitter: "Vamos a empezar a cortar, o reducir sustancialmente, la tremenda cantidad de ayuda externa que habitualmente les damos", dirigiéndose a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.