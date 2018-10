Un avión de Lion Air se estrella con 188 ocupantes en el mar de Java, en Indonesia

Las autoridades de Indonesia confirmaron este lunes que un avión de la compañía local de bajo coste Lion Air se estrelló a los pocos minutos de despegar en el mar de Java con 188 ocupantes a bordo, 181 pasajeros y siete tripulantes.

La aeronave, un Boeing 737 con identificativo JT 610 y unas 800 horas de vuelo, desapareció de los radares 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta a las 6.20 hora local (23.20 GMT del domingo) con destino a Pangkal Pinang.

Antes de estrellarse, el piloto había solicitado el regreso al aeródromo de la capital indonesia, indicaron las autoridades.

En los momentos de la desaparición, el aparato sobrevolaba el mar de Java, apuntó el director de la agencia nacional de emergencia, Muhammad Syaugi, durante una rueda de prensa en Yakarta.

En la aeronave viajaban 181 pasajeros -entre ellos un niño y dos bebés- y siete tripulantes -dos pilotos y cinco auxiliares de vuelo-, según las cifras oficiales.

Aunque otras autoridades aumentan a seis los asistentes de vuelo y 189 las víctimas.

El portavoz de los equipos de emergencia, Sutopo Purwo Nugroho, mostró en su cuenta de Twitter los primeros escombros encontrados: partes del fuselaje, asientos del interior o efectos personales de las víctimas, entre otros objetos.

Según el experto en aviación Gerry Soejatman, los restos descubiertos señalan que "la aeronave habría impactado en el agua a gran velocidad".

El avión tenía previsto aterrizar una hora después de su partida en la citada ciudad de la isla de Bangka.

Unos 160 efectivos de salvamento en varios barcos y helicópteros se encuentran en la supuesta zona del siniestro en busca de supervivientes y las cajas negras del aparato, que servirán a posterior para esclarecer lo sucedido.

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation.