El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha contestado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, que solo le falta responsabilizarle de sus "hemorroides". Así, ha respondido al mensaje de Vox de atribuir a Podemos cualquier violencia que se pueda ejercer contra ellos tras la llamada de la formación 'morada' a crear un frente antifascista.

"Espero que no me haga responsable de las hemorroides que puede tener, solo faltaría que Iglesias fuera responsable de que Abascal tenga hemorroides", ha contestado Iglesias, tirando de ironía. "Si termina teniéndolas, culpa mía no va a ser", ha asegurado en una entrevista en Antena3, desligándose del mensaje enviado por Vox.

"Estoy orgulloso de los estudiantes antifascistas que en ciudades andaluzas han dicho que no quieren que los fachas vuelvan", ha defendido el líder de Podemos, después de que en la jornada de ayer miles de personas salieran en varias ciudades andaluzas a mostrar su rechazo a Vox, tras su irrupción en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños en los comicios del domingo.

Según ha explicado Iglesias, hay que entender a Vox como una "corriente franquista" del PP "sin complejos" y ha señalado que se trata de un escisión de 'Génova'. Así, ha recordado el pasado 'popular' de su máximo dirigente, Santiago Abascal, y ha criticado que, después de llevar años "viviendo a cuenta" de las comunidades autónomas, ahora su formación defiende suprimir la administración autonómica.

Para el líder 'morado' la irrupción de Vox es "preocupante" porque están "en contra de la democracia" y ha apuntado que en las últimas semanas están provocando un escoramiento a la derecha de partidos como Ciudadanos y PP. "Escuchar a Casado es escuchar lo que dice Vox", ha indicado.

