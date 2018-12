Stephen King destroza a Trump con este simple tuit: "A la mierda..."

El escrito estadounidense Stephen King lo ha vuelto a hacer: a través de Twitter ha sacado los colores al presidente Donald Trump.

Todo comenzó cuando el líder de EEUU aprovechó el atentado en Estrasburgo para recuperar la idea de que el muro con México les protegerá de inmigración ilegal, gran foco, según defiende, del terrorismo.

No sólo eso: el mandatario había recibido la víspera al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en la Oficina Oval, donde -exasperado- les exigió fondos para construir el muro, promesa insigne de su carrera a la Casa Blanca. Pero los políticos opositores rechazaron darle los votos necesarios en el Congreso para financiar el proyecto.

"Los demócratas y el presidente (Barack) Obama dieron 150.000 millones de dólares a Irán y no obtuvieron nada, pero ¿no pueden dar 5.000 millones de dólares para la seguridad nacional y un muro?", insistió el presidente.

Y la suma de todo esto colmó la paciencia de King, que vía Twitter mostró su descontento:

"Espera un momento, ¡espera! Esto... ¿Va a tener México que pagar por el inútil muro de Trump?", se preguntó para, a continuación ser más que contundente:

Fuck your wall. Split that 5 billion between at-risk children who don't have lunches and vets who can't get proper medical and psychological treatment. Fuck your vanity project. Do something good for once.