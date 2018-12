La energía que te va a cambiar la vida

¿Te imaginas vivir en una ciudad sin contaminación? ¿Te imaginas que toda la energía que se consume fuera limpia? ¿Te imaginas que la luz fuera barata? ¿Te imaginas que nadie sufriera pobreza energética? ¿Te imaginas que Europa no necesitara comprar el gas de Rusia y Argelia o el petróleo de dictaduras como Arabia Saudí? La Unión Europea quiere dejar de soñar y que todo esto se convierta en realidad.

Las instituciones europeas se han puesto manos a la obra para actualizar el marco regulatorio de la política energética. Los objetivos finales: crear una unión energética en la Unión Europea, caminar hacia una economía baja en carbono y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.

La Comisión Europea presentó hace dos años un paquete de medidas llamado Energía limpia para todos los europeos que se ha discutido desde entonces. Este paquete se traducirá en 8 leyes (directivas), cuatro de las cuales se encuentran en un estado muy avanzado de tramitación.

Las autoridades europeas pretenden que estas normas comunes sirvan para ofrecer una seguridad jurídica, alentar a las inversiones en estos ámbitos y convertir a los consumidores en actores activos y concienciados en la transición energética.

Esta nueva legislación fija dos nuevos objetivos a nivel europeo para 2030:

Además se ha añadido una cláusula que permite realizar una revisión al alza en 2023.

Upping the game: EU agrees to increase renewable energy target for 2030 to 32%, including a review clause by 2023 for an upward revision. https://t.co/2Ya6Xpqwtk#CleanEnergyEU#ParisAgreementpic.twitter.com/9u9KdcJpPP