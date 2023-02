Un equipo de baloncesto femenino denuncia el trato vejatorio y machista de un árbitro contra una jugadora

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Escándalo en el deporte femenino. Una jugadora de baloncesto de la Primera Catalana ha denunciado el trato machista y vejatorio recibido por una miembro del Castelldefels por parte de un árbitro en mitad de un partido contra el Valls.

La denuncia pública ha llegado en Twitter por parte de la jugadora Clàudia Brun, que comparte una carta abierta de Clara Verdaguer, capitana del Castelldefels. Tras la lesión de una rival, la situación se tensó y el colegiado llegó a encararse con una baloncestista del equipo afectado. "Tú cállate que no tienes ni puta idea", contestó el árbitro tras una protesta de esta integrante, que en ese momento estaba en el banquillo, siempre según el relato de la parte del equipo catalán.

La jugadora respondió. "No estoy en pista, no te dirijas a mi", relata Verdaguer en su carta. Eso provocó el primer incidente, pues el árbitro respondió de nuevo. "Ella no arbitra y es demasiado joven para saber de baloncesto", explicó. Al ser reprendido por la capitana del Castelldefels, reaccionó señalando que "si se comporta como una niñata hay que enseñarla".

Según relata la carta, el árbitro siguió alimentando la polémica y una vez entró la jugadora con la que había discutido le pitó tres faltas personales y unos pasos de forma instantánea.

Los vídeos compartidos por Clàudia muestran cómo el árbitro sanciona con falta personal un par de contactos leves de la jugadora, que termina siendo sustituida entre gestos de impotencia y rabia.

De nuevo según la protesta del Castelldefels, al término del partido, la capitana reprendió al árbitro diciéndole que sería denunciado y que "no podrá pitar partidos porque no permitirán esa mala praxis".

"Con un EBA (división masculina) no se habría atrevido a hacerlo", añadía. Entonces llegó la supuesta última respuesta del colegiado, que terminó de indignar al cuadro femenino: "Al menos en los partidos masculinos no me aburro".