Analizan los extraños cálculos de los aranceles de EEUU y se centran en el caso de las aceitunas españolas

Después de que anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizara su esperado anuncio de aranceles contra casi todo el planeta, este jueves es día de análisis sobre lo que pueden suponer esas medidas proteccionistas.

Uno de los aspectos más cuestionados es el extraño cálculo que el mandatario norteamericano ha realizado para imponer los aranceles. Desde el medio de comunicación italiano Quotidiano Nazionale subrayan que "las cuentas no cuadran".

Trump ha decidido aprobar unos aranceles del 20% a los productos procedentes de los países de la Unión Europea (UE) debido a que, según él, los aranceles europeos sobre los productos estadounidenses alcanzarían el 39% incluyendo la "manipulación de divisas" y las "barreras comerciales".

En su cálculo, el presidente de EEUU incluye una media ponderada (que realmente no queda claro en qué se basa). Para llegar a ese resultado del 39%, Trump suma los aranceles europeos reales, que se cifran en algo más del 10%, más unos puntos porcentuales en concepto de maniobras sobre el euro, más el valor del IVA, que, según los Estados miembros, pesa entre el 20 y el 25%.

Sin embargo, la realidad es que "el IVA tiene poco que ver con la cuestión aduanera, ya que también afecta a los bienes y servicios que se prestan internamente en Europa. Sí, se recauda sobre una cifra que incluye también el gravamen a la importación, pero no constituye una barrera discriminatoria para quienes llegan de fuera del mercado y, sobre todo, no puede añadirse tan arbitrariamente en el cálculo. No pesa, en definitiva, un 20-25%", destaca el análisis del citado medio italiano.

El Gobierno movilizará 14.100 millones para mitigar los aranceles de Donald Trump El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pide al presidente estadounidense que recapacite y se siente a negociar con la Unión Europea.

La guerra de EEUU contra las aceitunas negras españolas

Además, en su artículo, Quotidiano Nazionale se centra específicamente en el caso de las aceitunas negras españolas para explicar las tensiones que desde hace años impulsan la batalla comercial entre EEUU y la UE.

"En 2018, EEUU impuso derechos antidumping y compensatorios a las importaciones de aceitunas maduras procedentes de la Península Ibérica, alegando que los productores españoles se beneficiaban de subvenciones ilegales de Bruselas", se recuerda en el análisis.

Sin embargo, la UE no tardó en reaccionar, ya que “impugnó la medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en noviembre de 2021 vio reconocido su caso. La autoridad dictaminó que los aranceles impuestos por Washington violaban las normas del comercio internacional. Por ello, EEUU modificó sus medidas, aunque sólo parcialmente. Y Bruselas reabrió el expediente en 2023, pidiendo un ajuste completo a las normas de la OMC”, se explica en el texto.