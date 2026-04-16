Es oficial: estos son los pagos por Bizum que tienes que tributar en la declaración de la renta

Para muchos contribuyentes la declaración de la renta es un trámite sencillo: revisar el borrador para evitar errores, aplicar las deducciones a las que tienes derecho y presentarla. Sin embargo, en el caso de que tengas varios pagadores o demasiada información que aportar, la gestión se complica.

Uno de los casos que más dudas genera en la renta está relacionado con los pagos mediante Bizum. ¿Es necesario declararlos todos? Hacienda tiene unas normas muy claras en este sentido, pero también hay mucho desconocimiento.

Millones de personas utilizan Bizum en su vida diaria para movimientos pequeños. Por ejemplo, para repartir la cuenta de un bar, enviar un regalo o pagar unas entradas. Es el método más sencillo y rápido para solventar esas deudas casi insignificantes entre amigos. Pero es aquí donde surge la pregunta de si es obligatorio tributar ese dinero.

En estos casos no tienes que hacer nada. Hacienda no pone la lupa en esos movimientos, así que no tributan. Sin embargo, hay otras situaciones que sí deben quedar reflejadas en la declaración de IRPF.

Los pagos de Bizum que debes declarar en la renta y cómo tributan

Los ingresos de Bizum que sí revisa Hacienda son aquellos relacionados con una actividad económica. Es decir, si obtienes unas determinadas ganancias por un negocio. Pero no es el único caso:

Cobros por actividad económica: por ejemplo si eres autónomo y cobras tus servicios por Bizum. Tienes que declararlos del mismo modo en el que lo harías con ingresos obtenidos mediante transferencia bancaria.

por ejemplo si eres autónomo y cobras tus servicios por Bizum. Tienes que declararlos del mismo modo en el que lo harías con ingresos obtenidos mediante transferencia bancaria. Cobro del alquiler: algunos inquilinos pagan la mensualidad del alquiler por Bizum. Sigue contando como rendimiento del capital inmobiliario, así que debes tributarlo.

algunos inquilinos pagan la mensualidad del alquiler por Bizum. Sigue contando como rendimiento del capital inmobiliario, así que debes tributarlo. Ventas con ganancia: si vendes cualquier producto y obtienes una ganancia (es decir, lo vendes más caro de lo que te costó), tienes que declararlo como ganancia patrimonial.

No hay una cantidad mínima que estipule si debes declarar o no los pagos hechos con Bizum. Lo importante es la naturaleza del ingreso.

Además, desde este año los bancos van a informar Hacienda sobre los ingresos recurrentes que empresarios y autónomos obtienen a través de esta aplicación. Aunque este cambio tendrá efecto en la renta que presentes el año que viene.

Bizum también te sirve para pagar la renta

Una de las principales novedades de la declaración de la renta este año también tiene que ver con Bizum. En el caso de que el resultado te salga a pagar, puedes efectuar el ingreso mediante Bizum.

Una vez hayas entregado el borrador, tendrás que introducir tu número de teléfono. Tu entidad bancaria te enviará una notificación, a partir de ahí dispones de cuatro minutos para completar la transacción.

Sea cual sea el método de pago, apunta bien la fecha del 30 de junio. Es el día que finaliza la campaña. Si pagas más tarde, Hacienda te impondrá una sanción.