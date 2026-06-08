Giro en la UE: España pospone la entrada en vigor de la norma que obliga detallar el sueldo en las ofertas de trabajo

España tenía hasta el domingo 7 de junio para transponer a la legislación nacional una directiva europea muy esperada: aquella que iba a obligar a las empresas a dar información a los solicitantes de empleo sobre el sueldo que ofrecen justo antes de celebrar las entrevistas de trabajo. La misma directiva que prohibirá a las empresas preguntar a sus candidatos cuánto cobraban en puestos anteriores.

Se trata de la Directiva 2023/970 sobre transparencia retributiva, que es desde este lunes de plena aplicación en todos los países de la Unión Europea... que la hayan transpuesto. Esto por el momento en España no ha sucedido. El Ministerio de Trabajo asegura que está trabajando en ello, y es posible que en cuestión de semanas o días se pueda ver la aprobación de un real decreto en el Consejo de Ministros.

Todavía no se sabe si será un Real Decreto-ley o una norma de menor rango, lo que le permitiría al Ejecutivo aprobarla y aplicarla sin necesidad de contar con la posterior convalidación del Congreso. Optar por esta última fórmula, eso sí, impide reformas profundas ni, en consecuencia, un amplio régimen sancionador.

Por el momento no hay texto ni siquiera provisional. Trabajo y Economía Social, el ministerio que dirige Yolanda Díaz, inició semanas atrás la fase de consulta previa, en el que ciudadanos, organizaciones y empresas pueden corroborar o refutar al Gobierno si hay o no necesidad de una norma de esta naturaleza. Ahora, cuando se conozca texto, el Ministerio podrá iniciar la fase de audiencia pública.

Sueldo en ofertas de trabajo y las otras novedades de la directiva

Esta directiva europea introduce varias obligaciones a las empresas. El objeto último del texto es reducir la brecha salarial. Para ello, aboga por imponer medidas pro transparencia. En realidad se seguirán viendo ofertas de empleo que no detallen el sueldo, pero las empresas estarán obligadas a dar información cuando un solicitante de empleo opte a una entrevista de trabajo.

Además, las empresas tampoco podrán preguntar a sus candidatos qué cobraron en anteriores trabajos, lo que favorecerá negociaciones más justas. Sin embargo, lo más probable es que estas medidas no se empiecen a ver hasta 2027, ya que estos puntos son de aplicación inmediata toda vez que España presente y empiece a aplicar la norma que adapte la directiva europea.

La nueva fecha límite es 2027 porque la directiva también introduce que las empresas de más de 150 trabajadores deberán presentar antes del 7 de junio de 2027 un exhaustivo informe sobre brecha salarial. Será un documento que dichas empresas deberán presentar cada tres años en el que se detallará cuál es el porcentaje de la brecha de sueldos por géneros y qué medidas se están llevando a cabo para paliarla.

Las empresas de más de 250 trabajadores también presentarán su primer informe en junio del año que viene, pero ellas tendrán que hacerlo anualmente, no trienalmente. Las empresas de más de 100 trabajadores tendrán que presentar este informe (también trienal) por primera vez a partir del año 2031.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy

Aunque los primeros informes empresariales sobre brecha salarial tienen que entregarse en verano de 2027, es de esperar que estos recaben ya datos en 2026. Por eso hay bufetes y abogados especializados en Derecho laboral encomendando a las empresas que, aunque todavía no exista una legislación española específica que transponga esta directiva, no vayan dejando el trabajo para el día de mañana.

"No es necesario reaccionar de forma exagerada ni implementar medidas externas prematuramente, existen varias áreas en las que conviene tener todo resuelto con antelación. Sobre todo porque pueden tener un impacto directo en las decisiones empresariales: en el presupuesto de 2027, en la estructura organizativa y en las políticas", advierten desde la consultora Grant Thornton.

España no es el único país que se ha rezagado con este asunto, pero sí el lugar en el que esta norma podría resultar más transformadora. Según un ranking de Indeed, España era el segundo país en la cola de Europa por cuota de ofertas de trabajo publicadas en línea que ya incluían información sobre el sueldo ofertado. Solo el 12% de los anuncios incluían mención y detallaban la horquilla salarial que se ponía sobre la mesa. En Países Bajos ese porcentaje es del 48%.

En el resto del continente, Francia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Bulgaria, Chipre, Checoslovaquia, Irlanda, Letonia, Lituania y Eslovaquia ya tienen un proyecto legal sobre la mesa, todavía pendiente de aprobación. España, por su parte, está con Alemania, Austria, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia en el vagón de aquellos países que por el momento solo han confirmado que están trabajando en ello. Por último, Portugal y Luxemburgo todavía tienen más tarea pendiente.