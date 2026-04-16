Thomas Piketty, economista: "La descarbonización no puede seguir siendo un privilegio de clase"

El economista Thomas Piketty cree que la transición ecológica no puede seguir beneficiando solo a quienes tienen más recursos. En un artículo firmado junto a otros expertos en el diario Le Monde, defiende que el cambio hacia una economía más limpia debe ser accesible para todos.

El mensaje llega en un momento de tensión por el precio de la energía, especialmente en países como Francia, donde el coste del combustible se ha disparado en pocas semanas. Para millones de personas, sobre todo en zonas rurales o con menos servicios de transporte, el coche sigue siendo imprescindible.

En ese contexto, los autores critican que la transición hacia vehículos eléctricos avance demasiado lento y, sobre todo, de forma desigual. Actualmente, la mayoría de los coches en circulación siguen dependiendo de combustibles fósiles, lo que mantiene a la población expuesta a las subidas de precios y a la inestabilidad internacional.

Según el texto, el problema va más allá del bolsillo: también tiene un impacto social. "La descarbonización no puede seguir siendo un privilegio de clase", sostienen, alertando de que las políticas actuales pueden dejar atrás, precisamente, a quienes menos tienen.

Para cambiar esta situación, proponen ampliar los programas públicos que facilitan el acceso a coches eléctricos mediante alquileres asequibles. La idea es que las familias de clase media y trabajadora puedan acceder a estos vehículos por unos 100 euros al mes, reduciendo así su gasto en movilidad y su dependencia del petróleo.

El plan sería gravar los beneficios del sector energético, eliminar ventajas fiscales a actividades contaminantes o aumentar impuestos a grandes empresas. Todo ello, aseguran, sin cargar el coste sobre los ciudadanos con menos recursos.

Además, defienden que esta transformación no solo es ambiental, ya que Europa, dependiente de la importación de energía, se encuentra en una posición vulnerable ante cada crisis internacional. Reducir esa dependencia sería clave para ganar autonomía.