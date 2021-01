QAnon, desde dentro: los conspiranoicos, destrozados por la investidura de Biden

Robert Nickelsberg/Getty Images Seguidores de QAnon, a las afueras del Capitolio, durante la manifestación 'Stop the Steal' que acabó en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

La teoría de la conspiración de QAnon afirma que el expresidente Donald Trump es un semidiós que lucha en secreto contra un estado profundo dirigido por demócratas pedófilos adoradores de Satán. Para sus seguidores, se suponía que Biden no iba a llegar a convertirse en presidente. Mes tras mes, su líder secreto Q y su horda de fanáticos habían pregonado que estaba a punto de llegar una “tormenta” simbólica. Su mitología sostenía que el miércoles, como muy tarde, los Biden, los Obama y los Clinton serían ejecutados por tráfico de menores, traición y demás crímenes contra los derechos humanos. El mesías Trump, tras someter a Satán, se mantendría en el poder.

La toma de posesión del presidente de los Estados Unidos Joe Biden marca el inicio histórico de un nuevo ciclo en el país y, para miles de estadounidenses, la evaporación de un año de conspiraciones y profecías que, sorprendentemente para ellos, no se cumplieron.

“No puedo dejar de llorar. Joder. ¿Por qué?”, se lamentaba uno. “Se acabó”, asumía otro. Algunos incluso se preguntaban cómo podían recuperar las relaciones con los familiares a los que habían repudiado por no creer en QAnon.

“¿Dónde demonios está la puta tormenta?”, decía un seguidor, desconcertado. “Se me están quedando frías las palomitas”, protestaba otro. “¿Cuándo empiezan los arrestos?”. Pero todavía mantenían la fe en el “gran despertar”.

Mientras tanto, los más fieles hacían auténticas cabriolas y acrobacias mentales para intentar mantener viva la esperanza. Unos pocos sugirieron que el vídeo de la investidura de Biden estaba trucado con tecnología Deepfake y que el Biden real estaba entre rejas en la otra punta del país. Otros especulaban que tal vez Biden era un infiltrado que había colaborado con Trump para desmantelar el estado profundo y que sería él quien ordenaría a los militares que fueran tras los supuestos traidores. Muchos otros optaban por pedir paciencia. “Q no nos haría esto. Jamás nos decepcionaría. No perdáis la esperanza”.