Hará mañana justo un año, Estados Unidos decidió abandonar el acuerdo nuclear multilateral de 2015 firmado con Irán y volver a imponer sanciones al país persa, una medida que ha causado incontables vaivenes políticos y económicos. El pacto entre Irán y el llamado Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra Teherán. Estas son diez claves para entender la retirada de Washington, la reacción de Teherán y las consecuencias económicas que ha tenido esta decisión en Irán y en el mundo: 1) Ruptura de EEUU El presidente estadounidense, Donald Trump , se había mostrado, incluso desde antes de llegar a la Casa Blanca, contrario al pacto con Irán y sus amenazas de abandonarlo se hicieron efectivas el 8 de mayo de 2018. Ese día, Trump reiteró que el llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en sus siglas en inglés) era “horrible” y que “solo beneficiaba a una parte”, en alusión a Irán. “No trajo calma, no trajo paz, y nunca lo hará”, sentenció Trump, quien anunció asimismo que EEUU volvía a imponer sanciones económicas a Irán en dos tandas, en agosto y en noviembre de ese mismo año.

Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania condenaron la retirada de EEUU del acuerdo y se comprometieron a continuar en el mismo siempre y cuando Irán siguiera cumpliendo con sus compromisos. Las palabras “decepción” y “lamento” fueron las empleadas por estos países, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, subrayó que el pacto estaba “cumpliendo su objetivo” de que Irán no desarrollara armas nucleares y que la Unión Europea estaba “decidida a preservarlo”. El secretario general de la ONU, António Guterres , llamó por su parte a estos países a seguir cumpliendo con el pacto y se mostró “muy preocupado” por la retirada de EEUU.

El presidente iraní, Hasan Rohaní , anunció que Irán iba a continuar en el acuerdo e iba a negociar con el resto de firmantes del pacto para comprobar si se garantizaban sus intereses, aunque esta postura moderada fue desafiada por los sectores más conservadores, generando tensiones políticas. “Desde este momento el acuerdo es entre Irán y cinco países y en esta situación nosotros debemos esperar a ver cómo actuarán los otros países”, dijo el presidente. Pese a que los beneficios que Irán obtenía del JCPOA se han visto seriamente dañados por las sanciones estadounidenses y las medidas adoptadas por Europa para contrarrestarlas no han dado sus frutos, Teherán permanece un año después adherido al pacto.

4) Informes del OIEA



El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó el 9 de mayo que Irán seguía cumpliendo con sus compromisos del acuerdo nuclear.



“Irán está sujeto al régimen de verificación nuclear más robusto del mundo bajo el JCPOA, que es un importante aporte a la verificación (nuclear)”, subrayó el director general del OIEA, Yukiya Amano.



Desde entonces, el OIEA ha ratificado con nuevos informes que Irán cumple con sus obligaciones de no enriquecer uranio por encima de los límites permitidos, entre otras restricciones.



5) Sanciones



Trump anunció el 8 de mayo que en 90 días, el 6 de agosto de 2018, volverían a imponerse sanciones a las compras de billetes de dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán, a la adquisición de deuda iraní y al comercio de oro y otros metales preciosos, entre otros.



La segunda tanda de sanciones comenzaría tras un plazo de 180 días, el 6 de noviembre, cuando se reanudaban las restricciones a la compra de petróleo y productos petroquímicos iraníes, a las operaciones con puertos y empresas marítimas iraníes y a las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán.



6) Propuesta de nueva negociación



Tras abandonar el JCPOA, Trump aseguró que quería trabajar con sus “aliados” para reemplazar el acuerdo de 2015 por “una solución real, integral y duradera a la amenaza nuclear iraní”, y pronosticó que Irán acabaría prestándose a negociar un nuevo pacto.



El mandatario estadounidense advirtió de que ese nuevo acuerdo no debería limitarse al tema nuclear, sino que también tenía que “eliminar la amenaza del programa de misiles balísticos de Irán y detener sus actividades terroristas en el mundo”.



La opción de un nuevo pacto fue saludada por los países europeos pero rechazada tajantemente por Irán. El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, afirmó en una entrevista con Efe en noviembre que las sanciones “nunca pueden cambiar las políticas” de Irán y que no había garantías para llegar a un nuevo acuerdo con Washington.