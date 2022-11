América Latina apuesta al rojo: las razones del ascenso de la izquierda en la región

Qué fue la Marea Rosa

¿El mismo caso?

Primos, no hermanos

Entre ellos no hay necesariamente una corriente de “simpatía y alianzas”, dice Moreno, como pasaba en los 2000, y de hecho son comentados los roces entre dirigentes. Ahí está Petro llamando “dictador” a Maduro -aunque luego haya desbloqueado con él la frontera común, sin mayores efusividades- o a Boric denunciando que lo “enoja” que los Gobiernos de izquierda no cuestionen violaciones de derechos humanos en países como Venezuela y Nicaragua. “La derecha ha azuzado ese miedo, que viene el bolivarianismo, el chavismo, si gana la izquierda. Colombia es el caso más claro. No ha sido así. Los mercados serán sus favoritos, pero la entrada de la izquierda no está siendo desestabilizadora, sino que afianza la democracia”, insiste.