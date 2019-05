Borrell: "Al independentismo hay que ofrecerle pistas de aterrizaje, pero no de repostaje"

Me apetece, me interesan los temas europeos. Siempre ha sido así. Creo que he dedicado buena parte de mi vida a ello, desde la primera beca que tuve cuando tenía 17 años sobre el Mercado Común. Me apetece volver a ocuparme de los temas europeos, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores también es de los asuntos europeos.

Bueno, ya me lo dijo una vez, “ven” y lo dejé todo… Todo no, pero cuando me ofreció que formara parte de su Gobierno , me cambió un poco la vida. Ahora es posible que me la cambie otra vez.

Ya trotaba por Europa antes de cumplir los 18, con 51 presidió el Parlamento europeo y, ahora con 72, vuelve a encabezar la lista de los socialistas a Bruselas. Así lo ha querido Pedro Sánchez , aunque el destino no estuviera entre las prioridades del actual jefe de la diplomacia española por aquello de que tendrá que cambiar por completo, de nuevo, su vida. Josep Borell (La Pobla de Segur, 1947) es una rara avis en la actual galaxia política porque no precisa de argumentarios ni consignas para construir un relato. Lo mismo se levanta de una entrevista por las preguntas “sesgadas” del periodista , que se presta a un cuerpo a cuerpo con Oriol Junqueras en una televisión para desmontar el argumentario del secesionismo, que se sube a una tribuna para clamar contra los independentistas sin importarle la compañía. Es un todoterreno de los que apenas quedan. Con un carácter, sí, controvertido pero con un volumen y un contenido que ya quisieran para sí algunos de los pululan hoy por el universo de la vida pública. Lean, porque si algo tiene es que no deja pregunta sin respuesta, ni mide el impacto que sus palabras puedan tener en el actual contexto. Borrell es Borrell. Y punto.

El problema es que ahora algunos no pasan, algunos se manifiestan en contra. Europa se ha hecho sobre un consenso permisivo. Bueno, vayan haciendo, que esto parece que funciona. Pero ahora lo que ha emergido es un disenso destructivo, es decir, gente como los que se reunieron en Milán este fin de semana para entronizar a Salvini como líder de los, no ya euroescépticos, sino eurófobos, que lo que pretenden es un frenazo y marcha atrás.

Dice poco de la capacidad que tenemos de explicar a los ciudadanos españoles y de otros países cuál es la trascendencia de la construcción europea y por qué tendrían que comprometerse con ella. Los europeos tienen la sensación de que Europa se hace sola, que es un proceso que tiene vida propia, que la hacen los altos funcionarios, a los que de paso denostan en Bruselas, o los Gobiernos. Es cierto que en buena medida la hacen los Gobiernos, pero no se sienten involucrados, probablemente porque no perciben el efecto inmediato que tiene sobre sus vidas lo que se decide en Europa. Por eso digamos que pasan.

Eurófoba en el sentido que lo es Salvini seguramente no, pero desde luego plantea cosas con respecto a Europa que no son las que defendemos los socialistas, en cuyo nombre me toca hablar. Los dos queremos ceder para compartir. Entendemos que la mejor forma de ejercer la soberanía es una forma compartida, mancomunizada, y ellos no. Ellos defienden que la soberanía siga estando en los Estados nación, con lo cual es una manera de tenerla nominalmente pero no poderla ejercer efectivamente.

Claro, es que cuando se creó Europa se quiso que lo social siguiese en manos de los Estados. No podemos pedirle peras al olmo. La Unión Europea tiene las competencias que los gobiernos le han dado y las que no le han dado no las tiene. Por tanto, no se le puede pedir que ejerza las competencias que no tiene. En lo social nunca han sido muy fuertes. Poco a poco ha ido tomando más, pero así como en lo monetario decidimos que las tuviera todas y que no hubiera políticas monetarias de cada país, sino sólo una única política europea, así como decidimos que la política comercial también era una única administrada de forma federal, las políticas sociales no. La regulación macroeconómica es europea, pero la redistribución de la renta es fundamentalmente nacional. Eso también ha llegado a su fin.

Para que haya un salario mínimo tendría que haber también una igualdad salarial…

No, no queremos decir un salario mínimo igual para todos en términos cuantitativos, X euros, para todo el mundo en todas partes, en Rumanía, en

Reino Unido, en Suecia y en Grecia. Es evidente que eso no puede ser porque hay distintos niveles de competitividad en las economías y distintos niveles de poder adquisitivo. Hay que tener un salario mínimo homogeneizado teniendo en cuenta las particularidades de cada país. Lo que no puede ser es que unos países simplemente no tengan ninguno y otros lo tengan tan bajo que es prácticamente como si no existiera.

¿A qué enemigos se enfrenta Europa, más allá de la ultraderecha?

Tiene enemigos internos y, no lo olvidemos, enemigos externos, algunos nuevos. De repente el que creíamos que ha sido nuestro gran aliado desde

el fin de la II Guerra Mundial, ahora aparece como que ya no lo quiere ser. No echemos en saco roto lo que representa la actitud de los Estados Unidos

de Trump. Hasta ahora Estados Unidos era un aliado y un protector militar y

un socio geopolítico, y ha dejado de serlo. El que fue nuestro gran enemigo durante los años de la Guerra Fría, que creíamos que había desaparecido como tal, vuelve con ínfulas. Vuelve diciendo “aquí estoy yo y quiero mi parte del papel mundial”, del poder mundial. Y China, que era un suministrador de productos baratos, ahora descubrimos que está en la punta de la tecnología y que es un actor geopolítico de primera magnitud. Entre esos tres la Unión Europea, tiene que encontrar su camino y hacerlo con más autonomía.

No podemos ya confiar en el paraguas protector americano de una forma incondicional. No podemos pensar que vivimos en un mundo donde las relaciones geopolíticas no son relaciones de fuerza. Europa tiene que aprender -y eso es polémico, pero hay que decirlo- a actuar con una lógica de potencia porque el Derecho y el mercado, los dos instrumentos que hemos utilizado para existir en el mundo, no son suficientes cuando nos enfrentamos a una nueva geopolítica donde hay actores que van a hacer pasar la fuerza por encima del bienestar de la gente y por encima del imperio de la ley.