Comunidad de Madrid, ¿becas para elegir con libertad o 'paguita' para ricos?

Una familia con dos hijos que vayan a un colegio privado tendrán derecho a beca si no superan unos ingresos conjuntos de 143.652 euros anuales. Si solo tienen un hijo, el límite será de 107.739. Pero si tienen tres, el límite asciende a los 179.565. El total de estas ayudas, 30,5 millones de euros, se destinará a estudiantes de centros privados en enseñanzas no obligatorias: Educación Infantil, Formación Profesional y Bachillerato. Estos son los datos de la última polémica en la Comunidad de Madrid. A partir del anuncio de Isabel Díaz Ayuso, en una semana se ha producido una cascada de valoraciones, datos que no cuadran, declaraciones confusas y memes, pero también un grito desesperado por parte de la escuela pública madrileña.