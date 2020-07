17 consejos básicos para evitar brotes de contagios por coronavirus en reuniones con familiares y amigos

Con la nueva normalidad vuelven los encuentros de amigos y familiares, y con. ellos los rebrotes de coronavirus . A veces porque no se sabe cómo actuar en esas reuniones —aunque los consejos se hayan repetido hasta la saciedad—, y otras, por descuidos derivados de la relajación tras meses de mucha tensión.

Sea por uno u otro motivo, lo cierto es que 12 días de decretarse el fin del estado de alarma en España hay más de 50 fotos de Covid-19 activos y la mayoría de esos brotes de contagios se han dado en reuniones de familiares y amigos. Los especialistas creen que es más necesario que nunca recordar las normas básicas de comportamiento. La farmacéutica Gemma del Caño ha creado un hilo de Twitter con los consejos que debemos seguir. Supera los más de 1.400 me gusta y 1.000 retuits.

La mayor parte de los brotes de contagios se dan entre familiares y amigos pero es que... no podemos vivir confinados y necesitamos verles. ¿Qué hacemos? 1. Preferible juntarse al aire libre que en casa 2. Si tienes una terraza apañada, valora hacerlo allí 3. Si no, punto 1

El primero de los 17 consejos básicos recuerda que los reencuentros deben ser al aire libre siempre que sea posible. No hay que olvidar que en una investigación realizada en China en abril con 7.300 enfermos se cuantificó sólo un contagio en exterior. Y cuando las citas son en interior, entonces se debe limitar el aforo: en un salón de 25 metros cuadrados (sin amueblar) cabrían ocho personas .

Lo más importante en todo caso es importante saber decir que no. Como señala un seguidor del hilo de Del Caño, “aunque quede toda la familia, si uno no se encuentra bien, no debe ir”. La prevención es lo primero.