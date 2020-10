Defender la ética en 4º de la ESO

Todo médico, además de estudiar fisiología, biología molecular o histología, trabaja y opera guiado bajo una extraña palabra: la palabra “juramento”. Esa palabra, que antecede al adjetivo “hipocrático”, no forma parte del propio saber científico; no aparece en los libros que analizan tejidos óseos o tejidos musculares, tampoco en los libros que dicen cómo se extirpa un tumor o cómo se realiza una cirugía. No aparece, no, en los libros de medicina, pero esa extraña palabra guía el trabajo de todo médico. Es la palabra que se invoca en los momentos más difíciles, es la palabra que orienta el trabajo cuando reina la desorientación. Es la palabra que, a lo mejor, impide que una Consejería de Sanidad envíe correos diciendo a qué pacientes se atiende de COVID y a qué pacientes no dependiendo de su edad. ¿Qué es esa extraña palabra y a qué saber concreto corresponde? Veamos cómo responder a esto y qué está pasando en el mundo de la enseñanza secundaria.

La Red española de Filosofía se ha hecho eco de este hecho catastrófico en un comunicado. No es para menos, pues muchos pensamos que es ahora, precisamente ahora, cuando más falta hace una formación en Ética y en Filosofía en cuarto de la ESO y en primero y segundo de Bachillerato. Uno podría preguntarse por qué, uno podría decir que, precisamente, cuando más tiene todo el mundo que arrimar el hombro, cuando la sociedad pasa por sus peores momentos, por qué, en ese momento, todavía hay que tener al alumnado estudiando Ética. Por qué no una hora más de matemáticas o de biología. Por qué no una hora más de esas enseñanzas normalmente consideras prácticas. Pues bien, la Ética tiene que estar ahí para que los médicos puedan ser médicos y para que los científicos puedan ser científicos; también para que los políticos puedan ser políticos.

El juramento hipocrático no es histórico, ese juramento no es una anécdota, ese juramento es el que viola la Consejería de Sanidad cuando excluye de los hospitales a los ancianos de las residencias. Si se escriben noticias sobre el envío de esos correos es porque, precisamente, un juramento ha sido violado; porque algo muy propio y muy íntimo de la medicina, casi oculto, ha sido tergiversado; si se escriben noticias sobre la vejación de un juramento es porque se identifica que sobre él se sostiene una cosa milagrosa llamada sociedad, civilización y Estado de derecho; si se escriben noticias es porque los médicos saben que sin eso que no aparece en los libros de medicina pero que les guía, por no ser no son ni médicos. Es decir, que aquello que hace al médico médico no reside en la medicina misma, si no que reside en un saber metapositivo, un saber que le constituye como tal y que le dice, de manera imperativa, “que no puede llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”. Es tarea de la Ética mostrar cómo ahí se funda un saber que está más allá de los saberes, un saber que constituye sociedad y civilización, un saber sin el que los médicos que ahora sostienen el Estado estarían perdidos.