El rey Juan Carlos tendría que pagar más de la mitad de su patrimonio para ponerse al día con Hacienda

El periódico El Confidencial desveló que el rey emérito estudió la posibilidad de realizar una regularización de su patrimonio, lo que supondría reconocer que había tenido bienes en el extranjero de los cuales no había informado. Sin embargo, el monarca descartó esta posibilidad porque la cantidad a pagar estaba “fuera de las posibilidades actuales”, según contó El País .

Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos. Ese fue el eslogan de una famosa campaña publicitaria del Ministerio de Hacienda en 1978 , con Francisco Fernández Ordóñez al frente, para concienciar a los ciudadanos de que presentaran la declaración de la Renta. En aquel momento, el rey Juan Carlos solo llevaba tres años en el trono. Nadie se podía imaginar entonces lo que iba a pasar.

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images El rey Juan Carlos recibe al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Zarzuela en julio de 2012.

Si el rey emérito optara por esta fórmula, no tendría que preocuparse por posibles problemas judiciales. Tras la amnistía fiscal de 2012 —tumbada por el Constitucional—, el PP realizó una reforma legal para dar garantías a los defraudadores de impuestos de que no se les investigaría.

El artículo 305.4 del Código Penal contempla la regularización fiscal voluntaria como una forma de evitar la apertura de un procedimiento penal si se realiza antes de que se le notifique investigación. Es decir, si un defraudador regulariza su situación antes de ser informado, se evita líos.

Gracias a este cambio legal, políticos y empresarios se han librado de problemas judiciales. Uno de los más casos más conocidos fue protagonizado por el profesor universitario Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. La justicia archivó una causa por fraude fiscal tras la presentación de dos declaraciones complementarias en 2015.

¿Cuánto tendría que pagar el rey para ponerse al día Hacienda? No está clara la cantidad que tendría que depositar, ya que no existe una cifra oficial sobre el patrimonio que tiene supuestamente el emérito en el extranjero. Las estimaciones realizadas por medios de comunicación como ‘The New York Times’ y ‘Forbes’ hablan de una fortuna en torno a los 2.000 millones.

Juan Carlos I cuenta con dos fechas que juegan a su favor. Las investigaciones judiciales españolas solo pueden abarcar al periodo posterior a 2014, cuando el rey abdicó y perdió la inviolabilidad. Por otro lado, las deudas tributarias solo puede reclamarse a partir del ejercicio 2015, liquidado el 30 de junio de 2016, ya que los anteriores están prescritos.

Más de 50 millones por la donación a Corinna