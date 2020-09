El Supremo sentencia que los riders son falsos autónomos

Fin a la larga batalla judicial. Los riders son falsos autónomos. El pleno de la sala cuarta del Tribunal Supremo ha sentenciado por primera vez que un repartidor de la empresa de reparto de comida a domicilio Glovo es un trabajador.

A pesar de que la sentencia todavía no se conoce, el comunicado remitido por el Tribunal Supremo no deja lugar a dudas. Los jueces han fallado que existe una relación laboral entre esta plataforma y el repartidor. “Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores”, afirma la sentencia.