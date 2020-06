España se desenchufa del carbón: así te va a afectar

España se desenchufa del carbón. Siete centrales térmicas que queman este combustible de las 15 que hay abiertas en el país cerrarán sus puertas este martes 30 de junio. Ya no generarán más electricidad para los hogares españoles, y tu bolsillo y el medio ambiente lo van a notar.

Las siete centrales que dejan de operar esta semana son Compostilla (León) y Andorra (Teruel), propiedad de Endesa; Velilla (Palencia), de Iberdrola; en Meirama (A Coruña), La Robla (León) y Narcea (Asturias), de Naturgy; y Puente Nuevo (Córdoba), de Viesgo. Estas plantas ya han obtenido el visto bueno de la CNMC, pero están a la espera de las autorizaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, que solo ha obtenido la primera. La publicación en el BOE de las restantes se espera inminente.

No serán las únicas, se avecinan otras cuatro clausuras ya anunciadas: Lada (Asturias), As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), de Endesa; y Los Barrios (Cádiz), de Viesgo. El objetivo es que ninguna central térmica de carbón sobreviva más allá de 2025, aunque esta fecha no viene establecida en ninguna ley, como piden las organizaciones ambientalistas.

Estos cierres no se deben a motivos políticos, sino puramente económicos, ya que las plantas no son viables. Sus propietarios —las compañías eléctricas— no han realizado las inversiones necesarias para cumplir con las exigencias medioambientales de la UE. Además, los derechos que tienen que pagar las empresas por emitir dióxido de carbono (CO 2 ) a la atmósfera se han encarecido en los últimos años.

La importancia del carbón se ha derrumbado en los últimos años. Si cerca del 15% de la electricidad consumida en 2017 y 2018 procedía de esta fuente de energía, el año pasado apenas supuso el 5%. El desplome ha continuado: solo generó el 2% en la primera quincena de junio, según el informe energético del Grupo ASE.