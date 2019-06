España va a arder: estas son las zonas del país a las que debes ir para escapar del calor

Europa Press News via Getty Images

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que “las temperaturas alcancen valores significativamente” a partir de este miércoles 26 de junio en toda la Península Ibérica y las Islas Baleares. Pero hay algunas zonas en el mapa que se librarán del sofoco. ¿Cuáles? Galicia, Asturias y Cantabria son las regiones peninsulares que no sufrirán la ola de calor, junto a las islas Canarias y, curiosamente, Ceuta y Melilla.

Casi por sorpresa y sin esperarlo, el verano ha llegado y lo ha hecho por la puerta grande. Una ola de calor ha irrumpido en España y los termómetros pueden superar los 40 grados en algunas puntos. Los ciudadanos ya pueden preparar la ropa blanca, el abanico y la botellita de agua porque van a necesitarlos. “El infierno is coming”, ha dicho Silvia Laplana , meteoróloga de RTVE en su cuenta de Twitter.

Gijón y Avilés, a 23 grados

Asturias no va a la escuela de calor titulaba este fin de semana el periódico La Voz de Asturias. Y no le falta razón. La capital, Oviedo, no superará los 26 grados ni el miércoles 26, ni el jueves 27, ni el viernes 28, mientras que la temperatura máxima prevista en Gijón, la localidad más poblada, durante esos días es de 23 grados, según Aemet.

Si todavía se quiere un poco más de fresco, se puede optar por Áviles, situada a algo menos de 500 kilómetros de Madrid, cuyo pico se sitúa en los 22 grados.