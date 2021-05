Está en juego que seamos una comunidad

Guillermo Gutiérrez Carrascal / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Guillermo Gutiérrez Carrascal / SOPA Images / LightRocket via Getty Images La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, interviene en el cierre de campaña.

En los últimos 26 años, las políticas del PP en la Comunidad de Madrid nos han despojado del sentido de una comunidad política madrileña, profundizado con la crisis de credibilidad institucional tras el tamayazo en 2003 y la consecuente falta de confianza en el parlamento autonómico. Ese donde el PP en la última legislatura ni siquiera ha aprobado los presupuestos y solo ha sacado adelante la Ley del Suelo, una ley que perpetúa la especulación urbanística, que perpetúa a Madrid en la cultura del ladrillo como si otro futuro no fuera posible.

Desde 1995 el PP en Madrid nos ha despojado de ideales cívicos, ha ido anulando nuestros espacios de socialización con un urbanismo que nos iba aislando, excluyendo a niños, niñas y personas mayores de los espacios públicos, construyendo sujetos de consumo y no sujetos de derechos.

Nos han cerrado espacios de creación social y de participación comunitaria y no han dudado en hacerlo en los momentos más graves de la pandemia, donde las despensas solidarias y las asociaciones vecinales estaban siendo el lugar donde brotaba lo mejor del pueblo madrileño, la solidaridad. A la derecha no le dolía la emergencia social, le molestaba una ciudadanía organizada que llegaba donde las instituciones no lo hacían, porque preferían mercantilizar la desigualdad.