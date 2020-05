La honesta respuesta de Fernando Simón a una pregunta que le pilló fuera de juego: "Esta misma tarde me lo estudio"

Fernando Simón ha recibido este viernes una pregunta en su habitual rueda de prensa para la que no tenía contestación. Lejos de intentar camuflarlo, el epidemiólogo ha sido de lo más honesto.

El medio 65ymás quería saber qué secuelas puede tener el coronavirus en las personas mayores que lo superan. “Lo poco que hemos mirado o lo poco que yo he leído o que me han resumido mis colaboradores es que sí que sabemos que los cuadros neumónicos pueden producir hasta cierto grado de fibrosis pulmonar, lo que quiere decir que puede haber alguna pequeña restricción ventilatoria en el futuro no muy grave”.