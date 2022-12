La Defensora del Pueblo Europeo teme que "pueden surgir" nuevas tramas corruptas

“Tenemos a 700 eurodiputados con todo tipo de perfiles y de actitudes éticas distintas. Por eso, ¡lo que necesitamos es liderazgo! Si no viene desde arriba, no ocurrirá. Si los líderes políticos del Parlamento, la Comisión y el Consejo no se lo ponen como una prioridad, no va a pasar nada”, sostiene.