“Vox no tenía constancia de que su voto iba a ser determinante y menos aún el miércoles, cuando el Gobierno había trasladado que sí tenía los votos atados. Y, como ellos ya habían votado antes, no podían cambiar. Eso explica que no votaran contra un decreto al que Bildu dio su apoyo”, razonan en la izquierda abertzale.

Los de Casado, sin embargo, ya ven munición para hostigar a Vox. Por eso, fuentes oficiales del partido en el Congreso no terminan de ver en la abstención un “error” y alertan de una confabulación entre Abascal y Sánchez que evidenciaría la llamada de Lastra a Espinosa en la que la socialista preguntó qué habían votado los 52 diputados de Vox.

En Génova piensan que la ultraderecha puede perder mucho si pelea con ellos en este asunto. Ese es el motivo por el que los populares insistieron el miércoles en el informe del consejo de Estado sobre el decreto de los fondos, que sospechan demoledor por cómo se ha desarrollado y que deja en manos de Sánchez cuánto dinero va a quién. El PP cree que por eso Moncloa lo ha ocultado. La conclusión que sacan los de Casado es que Abascal se habrá caído si se demuestra que el informe es tan demoledor una vez se haga público.

PP y Vox, lejos de un alto al fuego

El mensaje oficial del PP advierte de la guerra abierta con Abascal. De hecho, las relaciones entre ambos se recrudecen con más intensidad según pasan los días y se acercan las urnas cen Cataluña. El líder de los populares bajó al barro este miércoles con el asunto del decreto y afeó al Gobierno que lo salvaran, precisamente, Bildu y Vox: “Ha pintado su Frankenstein de verde”, zanjó.

En el Congreso, una fuente curtida en los entresijos de parlamentarios intenta ponerse en la cabeza de los de Abascal para haber cometido ese “error” no forzado. “Habrán pensado: ¿Qué razón tenemos para votar ‘no’ si el día de mañana nos vamos a comer reproches por no haber facilitado todas esas ayudas? Abstenerse para ellos era gratis. No votaron con el Gobierno y si la gestión no es buena y hay fallos pueden decir que no votaron ‘no’ porque eran necesarios, pero tampoco que ‘sí’ porque intuían el desastre en la gestión. Al final han permitido que se tramite como proyecto de ley y ya jugarán mediáticamente con las enmiendas”.

¿Y el Gobierno qué saca de todo esto? No solo evitó la derrota parlamentaria sobre un tema clave, si no que puede lanzar mensajes contradictorios sin problemas aparentes. Sánchez está empeñado en arrastrar al PP a la órbita de la ultraderecha porque le beneficia: le deja libre el centro y une a sus socios de legislatura. Por eso, se lanzó en tromba a identificar al PP como el partido dispuesto a dejar caer el decreto de marras que tantos intereses cruzados ha destapado.